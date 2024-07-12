Германия готовится к войне с РФ и уже спрогнозировала год ее начала

Официальный Берлин убежден, что Россия может начать войну против НАТО уже в 2029 году.

ФРГ боится, что окажется не готова к нападению РФ

С заявлением на этот счет выступил генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Карстен Бройер.

Согласно его данным, к 2029 году для страны-агрессорки сложатся оптимальные условия, чтобы развязать войну против Альянса.

Карстен Бройер также озвучил прогноз, что уже через 5-8 лет в России будет около 1,5 млн солдат.

Что важно понимать, это примерно вдвое больше численности войск, которые сейчас воюют против ВСУ.

Вы должны поставить в своем дневнике отметку — 2029 год! К этому времени предстоит проделать еще много работы, мы тоже должны быть готовы, — предупредил Бройер молодых немецких военных, выступая в военном училище. Поделиться

Что известно об армии Германии

По состоянию на сегодняшний день она насчитывает 181 500 солдат, что на 20 тысяч меньше целевой численности в 203 тысячи военных.

В связи с этим Берлин уже рассматривает сценарий с возобновлением обязательной военной службы.

Кроме того, указано, что у Германии есть менее 300 боевых танков, в то время как РФ сейчас строит примерно полторы тысячи боевых танков в год.

Также немецкая армия имеет рекордно маленький запас боеприпасов, которых хватит всего на два дня. Правительство уже разработало "Оперативный план Германия" ("OPLAN DEU") — документ, описывающий, как должна быть выстроена военная архитектура ФРГ до начала возможного военного конфликта, — сказано в сообщении. Поделиться

Ключевая цель ФРГ — обеспечить развертывание и снабжение топливом, продовольствием и медикаментами силы НАТО в случае начала войны.