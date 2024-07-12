Германия готовится к войне с РФ и уже спрогнозировала год ее начала

Официальный Берлин убежден, что Россия может начать войну против НАТО уже в 2029 году.
Главные тезисы
- Германия рассматривает вариант с возобновлением обязательной военной службы.
- Правительство ФРГ разработало стратегический план OPLAN DEU для обеспечения сил НАТО топливом, продовольствием и медикаментами в случае войны.
- Немецкая армия имеет рекордно малый запас боеприпасов, которых хватит всего лишь на два дня.
ФРГ боится, что окажется не готова к нападению РФ
С заявлением на этот счет выступил генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Карстен Бройер.
Согласно его данным, к 2029 году для страны-агрессорки сложатся оптимальные условия, чтобы развязать войну против Альянса.
Карстен Бройер также озвучил прогноз, что уже через 5-8 лет в России будет около 1,5 млн солдат.
Что важно понимать, это примерно вдвое больше численности войск, которые сейчас воюют против ВСУ.
Что известно об армии Германии
По состоянию на сегодняшний день она насчитывает 181 500 солдат, что на 20 тысяч меньше целевой численности в 203 тысячи военных.
В связи с этим Берлин уже рассматривает сценарий с возобновлением обязательной военной службы.
Кроме того, указано, что у Германии есть менее 300 боевых танков, в то время как РФ сейчас строит примерно полторы тысячи боевых танков в год.
Ключевая цель ФРГ — обеспечить развертывание и снабжение топливом, продовольствием и медикаментами силы НАТО в случае начала войны.
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