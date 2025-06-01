Німеччина лобіює новий підхід до конфіскації російських активів
Категорія
Економіка
Дата публікації

Німеччина лобіює новий підхід до конфіскації російських активів

Німеччині
Джерело:  online.ua

Команда німецького лідера Фрідріха Мерца закликає усіх своїх союзників ретельніше обговорити питання конфіскації російських активів з огляду на те, що РФ відмовляється від завершення війни та посилює терор проти України.

Головні тези:

  • У Німеччині зауважили, що Росія почала найсильніші бомбардування з початку війни.
  • Міжнародна спільнота повинна відреагувати на це належним чином.

Що Німеччина пропонує союзникам

З заявою з цього приводу виступив керівник апарату федерального канцлера Німеччини Торстен Фрай.

Як зазначив останній, конфіскація заморожених російських активів є необхідною, враховуючи масштабні збитки і людські страждання, які Росія завдає Україні.

Зараз ми переживаємо найсильніші бомбардування з початку війни. Тому справедливо, щоб російські гроші були використані для необхідних заходів оборони, — додав Фрай.

На цьому тлі він також прокоментував аргументи проти такого рішення.

До прикладу, йдеться про те, що конфіскація може позначитись на іноземних інвестиціях у ЄС чи Німеччини.

Не можна ухвалити однозначного рішення. Але ми перебуваємо в ситуації, коли я кажу: ми повинні ще більш ретельно розглянути питання російських державних коштів, ніж досі. Ми не можемо дозволити Росії грати з нами всіма, — наголосив радник Фрідріха Мерца.

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