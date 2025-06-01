Німеччина лобіює новий підхід до конфіскації російських активів

Команда німецького лідера Фрідріха Мерца закликає усіх своїх союзників ретельніше обговорити питання конфіскації російських активів з огляду на те, що РФ відмовляється від завершення війни та посилює терор проти України.
Головні тези:
- У Німеччині зауважили, що Росія почала найсильніші бомбардування з початку війни.
- Міжнародна спільнота повинна відреагувати на це належним чином.
Що Німеччина пропонує союзникам
З заявою з цього приводу виступив керівник апарату федерального канцлера Німеччини Торстен Фрай.
Як зазначив останній, конфіскація заморожених російських активів є необхідною, враховуючи масштабні збитки і людські страждання, які Росія завдає Україні.
На цьому тлі він також прокоментував аргументи проти такого рішення.
До прикладу, йдеться про те, що конфіскація може позначитись на іноземних інвестиціях у ЄС чи Німеччини.
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