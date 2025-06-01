Німеччина лобіює новий підхід до конфіскації російських активів

Команда німецького лідера Фрідріха Мерца закликає усіх своїх союзників ретельніше обговорити питання конфіскації російських активів з огляду на те, що РФ відмовляється від завершення війни та посилює терор проти України.

Що Німеччина пропонує союзникам

З заявою з цього приводу виступив керівник апарату федерального канцлера Німеччини Торстен Фрай.

Як зазначив останній, конфіскація заморожених російських активів є необхідною, враховуючи масштабні збитки і людські страждання, які Росія завдає Україні.

Зараз ми переживаємо найсильніші бомбардування з початку війни. Тому справедливо, щоб російські гроші були використані для необхідних заходів оборони, — додав Фрай. Поширити

На цьому тлі він також прокоментував аргументи проти такого рішення.

До прикладу, йдеться про те, що конфіскація може позначитись на іноземних інвестиціях у ЄС чи Німеччини.