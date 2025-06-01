Германия предлагает новый подход к конфискации российских активов
Категория
Экономика
Дата публикации

Германия предлагает новый подход к конфискации российских активов

Что Германия предлагает союзникам
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Источник:  online.ua

Команда немецкого лидера Фридриха Мерца призывает всех своих союзников более тщательно обсудить вопрос конфискации российских активов, учитывая, что РФ отказывается от завершения войны и усиливает террор против Украины.

Главные тезисы

  • В Германии заметили, что Россия начала сильнейшие бомбардировки с начала войны.
  • Международное сообщество должно отреагировать на это должным образом.

Что Германия предлагает союзникам

С заявлением по этому поводу выступил руководитель аппарата федерального канцлера Германии Торстен Фрай.

Как отметил последний, конфискация замороженных российских активов необходима, учитывая масштабный ущерб и человеческие страдания, которые Россия причиняет Украине.

Сейчас мы переживаем самые сильные бомбардировки с начала войны. Поэтому справедливо, чтобы российские деньги были использованы для необходимых мер обороны, — добавил Фрай.

На этом фоне он также прокомментировал доводы против такого решения.

Например, речь идет о том, что конфискация может сказаться на иностранных инвестициях в ЕС или Германии.

Нельзя принять однозначное решение. Но мы находимся в ситуации, когда я говорю: мы должны еще более тщательно рассмотреть вопросы российских государственных средств, чем прежде. Мы не можем позволить России играть с нами всеми, — подчеркнул советник Фридриха Мерца.

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