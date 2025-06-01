Германия предлагает новый подход к конфискации российских активов

Команда немецкого лидера Фридриха Мерца призывает всех своих союзников более тщательно обсудить вопрос конфискации российских активов, учитывая, что РФ отказывается от завершения войны и усиливает террор против Украины.
Главные тезисы
- В Германии заметили, что Россия начала сильнейшие бомбардировки с начала войны.
- Международное сообщество должно отреагировать на это должным образом.
Что Германия предлагает союзникам
С заявлением по этому поводу выступил руководитель аппарата федерального канцлера Германии Торстен Фрай.
Как отметил последний, конфискация замороженных российских активов необходима, учитывая масштабный ущерб и человеческие страдания, которые Россия причиняет Украине.
На этом фоне он также прокомментировал доводы против такого решения.
Например, речь идет о том, что конфискация может сказаться на иностранных инвестициях в ЕС или Германии.
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