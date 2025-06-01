Германия предлагает новый подход к конфискации российских активов

Команда немецкого лидера Фридриха Мерца призывает всех своих союзников более тщательно обсудить вопрос конфискации российских активов, учитывая, что РФ отказывается от завершения войны и усиливает террор против Украины.

Что Германия предлагает союзникам

С заявлением по этому поводу выступил руководитель аппарата федерального канцлера Германии Торстен Фрай.

Как отметил последний, конфискация замороженных российских активов необходима, учитывая масштабный ущерб и человеческие страдания, которые Россия причиняет Украине.

Сейчас мы переживаем самые сильные бомбардировки с начала войны. Поэтому справедливо, чтобы российские деньги были использованы для необходимых мер обороны, — добавил Фрай. Поделиться

На этом фоне он также прокомментировал доводы против такого решения.

Например, речь идет о том, что конфискация может сказаться на иностранных инвестициях в ЕС или Германии.