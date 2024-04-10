Німеччина надає Україні новий пакет військової допомоги
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Німеччина надає Україні новий пакет військової допомоги

Військова допомога Україні від Німеччини
Джерело:  online.ua

Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні нового великого пакету військової допомоги для підтримки у розв'язаній Росією злочинній війні. 

Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від Німеччини

  • гусеничний всюдихід Warthog (командна машина) — раніше передали 9 таких;

  • 2 машини розмінування WISENT 1 — раніше передали 32 машини;

  • 6 тис снарядів калібру 155 мм — раніше передали 68 тис боєприпасів;

  • 16 розвідувальних безпілотників Vector — раніше передали 196 одиниць;

  • 30 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun — раніше передали 185 одиниць;

  • 30 комплектів засобів протидії дронам — раніше передали 40 одиниць;

  • 11 мобільних систем розмінування — раніше передали 9 цих систем;

  • 3 мінних трали — раніше передали 43 таких;

  • 70 інфрачервоних камер — раніше передали 330 одиниць;

  • 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556 — раніше передали 305 одиниць;

  • 120 гвинтівок Haenel CR308;

  • 24 човнових мотори;

  • 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338 — раніше передали 15 одиниць;

  • 1 млн патронів для стрілецької зброї;

  • 5 тис детонаторів.

Боррель розкритикував західних партнерів за небажання передавати Україні ППО Patriot

Очільник зовнішньої дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, що наразі Україна гостро потребує семи додаткових систем Patriot для захисту великих міст від повітряних атак злочинної армії РФ, однак європейські країни не взмозі надати їх Києву.

Неможливо уявити, щоб ми не змогли їх надати, враховуючи, що західні армії мають близько 100 батарей Patriot. І все ж таки ми не в змозі надати сім батарей, про які вони відчайдушно просять, — підкреслив Боррель.

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