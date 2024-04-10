Германия предоставляет Украине новый пакет военной помощи
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Германия предоставляет Украине новый пакет военной помощи

Военная помощь Украине от Германии
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Источник:  online.ua

Правительство Германии объявило о передаче Украине нового крупного пакета военной помощи для поддержки в развязанной Россией преступной войне.

Что известно о новом пакете военной помощи Украине от Германии

  • гусеничный вездеход Warthog (командная машина) — ранее передали 9 таких;

  • 2 машины разминирования WISENT 1 — ранее передали 32 машины;

  • 6 тыс. снарядов калибра 155 мм — ранее передали 68 тыс. боеприпасов;

  • 16 разведывательных беспилотников Vector — ранее передали 196 единиц;

  • 30 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun — ранее передали 185 единиц;

  • 30 комплектов средств противодействия дронам — ранее передали 40 единиц;

  • 11 мобильных систем разминирования — ранее передали 9 этих систем;

  • 3 минных трала — ранее передали 43 таких;

  • 70 инфракрасных камер — ранее передали 330 единиц;

  • 680 штурмовых винтовок Haenel MK556 — ранее передали 305 единиц;

  • 120 винтовок Haenel CR308;

  • 24 лодочных мотора;

  • 50 снайперских винтовок Haenel HLR338 — ранее передали 15 единиц;

  • 1 млн патронов для стрелкового оружия;

  • 5 тыс детонаторов.

Боррель подверг критике западных партнеров за нежелание передавать Украине ПВО Patriot

Глава внешней дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что в настоящее время Украина остро нуждается в семи дополнительных системах Patriot для защиты крупных городов от воздушных атак преступной армии РФ, однако европейские страны не в состоянии предоставить их Киеву.

Невозможно представить, чтобы мы не смогли предоставить их, учитывая, что западные армии имеют около 100 батарей Patriot. И все же мы не в состоянии предоставить семь батарей, о которых они отчаянно просят, — подчеркнул Боррель.

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