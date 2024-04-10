Правительство Германии объявило о передаче Украине нового крупного пакета военной помощи для поддержки в развязанной Россией преступной войне.
Что известно о новом пакете военной помощи Украине от Германии
гусеничный вездеход Warthog (командная машина) — ранее передали 9 таких;
2 машины разминирования WISENT 1 — ранее передали 32 машины;
6 тыс. снарядов калибра 155 мм — ранее передали 68 тыс. боеприпасов;
16 разведывательных беспилотников Vector — ранее передали 196 единиц;
30 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun — ранее передали 185 единиц;
30 комплектов средств противодействия дронам — ранее передали 40 единиц;
11 мобильных систем разминирования — ранее передали 9 этих систем;
3 минных трала — ранее передали 43 таких;
70 инфракрасных камер — ранее передали 330 единиц;
680 штурмовых винтовок Haenel MK556 — ранее передали 305 единиц;
120 винтовок Haenel CR308;
24 лодочных мотора;
50 снайперских винтовок Haenel HLR338 — ранее передали 15 единиц;
1 млн патронов для стрелкового оружия;
5 тыс детонаторов.
Боррель подверг критике западных партнеров за нежелание передавать Украине ПВО Patriot
Глава внешней дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что в настоящее время Украина остро нуждается в семи дополнительных системах Patriot для защиты крупных городов от воздушных атак преступной армии РФ, однако европейские страны не в состоянии предоставить их Киеву.
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