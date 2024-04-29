Німеччина передала Україні партію військової допомоги. Що туди увійшло

ФРН передала Україні нову військову допомогу. Зокрема, ЗСУ отримали 10 броньованих машин піхоти Marder та снаряди для протиповітряної оборони.

Нова допомога Україні від Німеччини

ФРН оприлюднила оновлений список допомоги Україні у війні проти Росії.

Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.

Україні останнім часом передали:

10 БМП Marder (разом з боєприпасами та запчастинами) (сумарно: 100);

боєприпаси для танків Leopard 2;

1 систему ППО Skynex (сумарно: 2);

30 тисяч снарядів для зенітки Gepard (сумарно: 146 тис.);

ракети IRIS-T SLM;

1 радар TRML-4D (сумарно: 9);

7,5 тис. боєприпасів калібру 155 мм (сумарно: 81.5 тис.);

мостоукладач BEAVER із запасними частинами (сумарно: 18);

1 інженерну машину DACHS (сумарно: 8);

9 мінних тралів (сумарно: 55);

1 систему захисту для вертольотів AMPS (сумарно: 5);

60 підвісних двигунів (сумарно: 84);

600 LED-ламп (сумарно: 1600);

6 тягачів для транспортування танків M1070 Oshkosh (сумарно: 18);

18 тисяч снарядів калібру 40-мм (сумарно: 282 тис.);

3 тисячі ПТРК RGW 90 (сумарно: 13 тис.);

120-мм мінометні міни;

2 тисячі камуфляжних сіток (сумарно: 6 тис.);

2 тисячі накидок (сумарно: 6 тис);

100 тисяч аптечок (сумарно: 600 тис).

Також до списку допомоги, яку планується передати у майбутньому, додали систему ППО Patriot.

Україна все-таки може отримати Taurus від Німеччини

Як зазначає очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський, він розраховує, що незабаром відбудуться суттєві зрушення під час дискусій всередині Німеччини щодо можливості надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Радослав Сікорський прогнозу, що канцлер ФРН Олаф Шольц може різко змінити свою позицію після останніх подій на міжнародній арені.

Надання Штатами Україні довгоочікуваних ракет ATACMS стало реакцією на ескалацію з боку Росії, і Шольц визнає це. Німеччина робитиме більше, аніж вже робить.

Як вдалося нещодавно дізнатися західним журналістам, у Штатах також розраховують, що позитивне рішення щодо ATACMS для України, підштовхне офіційний Берлін до аналогічного кроку стосовно власних крилатих ракет Taurus.