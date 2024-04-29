Германия передала Украине партию военной помощи. Что туда вошло

ФРГ передала Украине новую военную помощь. В частности, ВСУ получили 10 бронированных машин пехоты Marder и снаряды для противовоздушной обороны.

Новая помощь Украине от Германии

ФРГ обнародовала обновленный список помощи Украине в войне против России.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Украине в последнее время передали:

10 БМП Marder (вместе с боеприпасами и запчастями) (суммарно: 100);

боеприпасы для танков Leopard 2;

1 систему ПВО Skynex (суммарно: 2);

30 тысяч снарядов для зенитки Gepard (суммарно: 146 тыс.);

ракеты IRIS-T SLM;

1 радар TRML-4D (суммарно: 9);

7,5 тыс. боеприпасов калибра 155 мм (суммарно: 81.5 тыс.);

мостоукладчик BEAVER с запасными частями (суммарно: 18);

1 инженерную машину DACHS (суммарно: 8);

9 минных тралов (суммарно: 55);

1 систему защиты для вертолетов AMPS (суммарно: 5);

60 подвесных двигателей (суммарно: 84);

600 LED-ламп (суммарно: 1600);

6 тягачей для транспортировки танков M1070 Oshkosh (суммарно: 18);

18 тысяч снарядов калибра 40-мм (суммарно: 282 тыс.);

3 тысячи ПТРК RGW 90 (суммарно: 13 тыс.);

120-мм минометные мины;

2 тысячи камуфляжных сеток (суммарно: 6 тыс.);

2 тысячи накидок (суммарно: 6 тыс);

100 тысяч аптечек (суммарно: 600 тыс).

Также в список помощи, которую планируется передать в будущем, добавили система ПВО Patriot.

Украина все-таки может получить Taurus от Германии

Как отмечает глава МИД Польши Радослав Сикорский, он рассчитывает, что вскоре произойдут существенные сдвиги в ходе дискуссий внутри Германии о возможности предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Радослав Сикорский прогнозирует, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может резко изменить свою позицию после последних событий на международной арене.

Предоставление Штатами Украине долгожданных ракет ATACMS стало реакцией на эскалацию со стороны России и Шольц признает это. Германия будет делать больше, чем делает.

Как удалось недавно узнать западным журналистам, в Штатах также рассчитывают, что положительное решение по ATACMS для Украины подтолкнет официальный Берлин к аналогичному шагу в отношении собственных крылатых ракет Taurus.