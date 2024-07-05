Німеччина передала Україні третій ЗРК Patriot
Категорія
Україна
Дата публікації

Німеччина передала Україні третій ЗРК Patriot

ЗРК Patriot
Джерело:  online.ua

Український екіпаж зенітної системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині.

Головні тези:

  • ЗРК Patriot допоможе Україні захищатися від повітряних атак з боку Росії.
  • Новий пакет військової допомоги від США включає ракети, боєприпаси та фінансування для систем ППО.
  • Це сьомий пакет безпекової допомоги для України від Байдена з моменту підписання відповідного закону у квітні.

ЗРК Patriot посилить захист України від літаків, безпілотників та ракет РФ

В Україну прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot з Німеччини. Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер у соцмережі Х в п’ятницю, 5 липня.

В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет, — написав дипломат.

Дипломат також додав, що український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині.

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

Адміністрація Байдена-Гарріс оголосила про виділення нового значного пакету допомоги Україні у сфері безпеки — в той час, як Сполучені Штати продовжують підтримувати захист України від вторгнення РФ.

За її словами, це сьомий пакето безпекової допомоги, який Байден санкціонував для допомоги Україні з моменту підписання ним у квітні доповнення до закону про національну безпеку.

У новий пакет входять:

  • ракети для українських систем протиповітряної оборони;

  • боєприпаси для високомобільної артилерії;

  • ракетні системи;

  • артилерійські снаряди та інші критичні засоби.

Новий пакет також включає нове фінансування, яке Міністерство оборони США використає для закупівлі перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAM, щоб допомогти Україні захистити свої війська і міста від повітряних атак з боку Росії.

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