Німеччина передала Україні третій ЗРК Patriot

ЗРК Patriot посилить захист України від літаків, безпілотників та ракет РФ

В Україну прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot з Німеччини. Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер у соцмережі Х в п’ятницю, 5 липня.

В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет, — написав дипломат. Поширити

Дипломат також додав, що український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині.

В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет.

Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині. #StandWithUkraine pic.twitter.com/sUhDdOJij8 — Martin Jaeger (@MJaegerT) July 5, 2024

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

Адміністрація Байдена-Гарріс оголосила про виділення нового значного пакету допомоги Україні у сфері безпеки — в той час, як Сполучені Штати продовжують підтримувати захист України від вторгнення РФ.

За її словами, це сьомий пакето безпекової допомоги, який Байден санкціонував для допомоги Україні з моменту підписання ним у квітні доповнення до закону про національну безпеку.

У новий пакет входять:

ракети для українських систем протиповітряної оборони;

боєприпаси для високомобільної артилерії;

ракетні системи;

артилерійські снаряди та інші критичні засоби.

Новий пакет також включає нове фінансування, яке Міністерство оборони США використає для закупівлі перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAM, щоб допомогти Україні захистити свої війська і міста від повітряних атак з боку Росії.