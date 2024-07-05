Німеччина передала Україні третій ЗРК Patriot

Український екіпаж зенітної системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині.
Головні тези:
- ЗРК Patriot допоможе Україні захищатися від повітряних атак з боку Росії.
- Новий пакет військової допомоги від США включає ракети, боєприпаси та фінансування для систем ППО.
- Це сьомий пакет безпекової допомоги для України від Байдена з моменту підписання відповідного закону у квітні.
ЗРК Patriot посилить захист України від літаків, безпілотників та ракет РФ
В Україну прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot з Німеччини. Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер у соцмережі Х в п’ятницю, 5 липня.
Дипломат також додав, що український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині.
В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет.— Martin Jaeger (@MJaegerT) July 5, 2024
Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині. #StandWithUkraine pic.twitter.com/sUhDdOJij8
США нададуть Україні новий пакет військової допомоги
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.
Адміністрація Байдена-Гарріс оголосила про виділення нового значного пакету допомоги Україні у сфері безпеки — в той час, як Сполучені Штати продовжують підтримувати захист України від вторгнення РФ.
За її словами, це сьомий пакето безпекової допомоги, який Байден санкціонував для допомоги Україні з моменту підписання ним у квітні доповнення до закону про національну безпеку.
У новий пакет входять:
ракети для українських систем протиповітряної оборони;
боєприпаси для високомобільної артилерії;
ракетні системи;
артилерійські снаряди та інші критичні засоби.
Новий пакет також включає нове фінансування, яке Міністерство оборони США використає для закупівлі перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAM, щоб допомогти Україні захистити свої війська і міста від повітряних атак з боку Росії.
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