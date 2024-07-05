Германия передала Украине третий ЗРК Patriot
Категория
Украина
Дата публикации

Германия передала Украине третий ЗРК Patriot

ЗРК Patriot
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Источник:  online.ua

Украинский экипаж зенитной системы за последние месяцы прошел соответствующую подготовку в Германии.

Главные тезисы

  • ЗРК Patriot поможет Украине защищаться от воздушных атак со стороны России.
  • Новый пакет военной помощи от США включает в себя ракеты, боеприпасы и финансирование для систем ПВО.
  • Это седьмой пакет помощи для Украины от Байдена с момента подписания соответствующего закона в апреле.

ЗРК Patriot усилит защиту Украины от самолетов, беспилотников и ракет РФ

В Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot из Германии. Об этом сообщил посол Германии в Украине Мартин Егер в соцсети Х в пятницу, 5 июля.

В Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии. Он усилит защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет, – написал дипломат.

Дипломат также добавил, что украинский экипаж системы в последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии.

США предоставит Украине новый пакет военной помощи

США объявили о новом пакете военной помощи в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

Администрация Байдена-Гаррис объявила о выделении нового пакета помощи Украине в сфере безопасности — в то время как Соединенные Штаты продолжают поддерживать защиту Украины от вторжения РФ.

По ее словам, это седьмой пакет безопасности, который Байден санкционировал для помощи Украине с момента подписания им в апреле дополнения к закону о национальной безопасности.

В новый пакет входят:

  • ракеты для украинских систем противовоздушной обороны;

  • боеприпасы для высокомобильной артиллерии;

  • ракетные системы;

  • артиллерийские снаряды и прочие критические средства.

Новый пакет также включает в себя новое финансирование, которое Министерство обороны США использует для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAM, чтобы помочь Украине защитить свои войска и города от воздушных атак со стороны России.

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