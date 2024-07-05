Германия передала Украине третий ЗРК Patriot

Украинский экипаж зенитной системы за последние месяцы прошел соответствующую подготовку в Германии.
Главные тезисы
- ЗРК Patriot поможет Украине защищаться от воздушных атак со стороны России.
- Новый пакет военной помощи от США включает в себя ракеты, боеприпасы и финансирование для систем ПВО.
- Это седьмой пакет помощи для Украины от Байдена с момента подписания соответствующего закона в апреле.
ЗРК Patriot усилит защиту Украины от самолетов, беспилотников и ракет РФ
В Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot из Германии. Об этом сообщил посол Германии в Украине Мартин Егер в соцсети Х в пятницу, 5 июля.
Дипломат также добавил, что украинский экипаж системы в последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии.
В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет.— Martin Jaeger (@MJaegerT) July 5, 2024
Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині. #StandWithUkraine pic.twitter.com/sUhDdOJij8
США предоставит Украине новый пакет военной помощи
США объявили о новом пакете военной помощи в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.
Администрация Байдена-Гаррис объявила о выделении нового пакета помощи Украине в сфере безопасности — в то время как Соединенные Штаты продолжают поддерживать защиту Украины от вторжения РФ.
По ее словам, это седьмой пакет безопасности, который Байден санкционировал для помощи Украине с момента подписания им в апреле дополнения к закону о национальной безопасности.
В новый пакет входят:
ракеты для украинских систем противовоздушной обороны;
боеприпасы для высокомобильной артиллерии;
ракетные системы;
артиллерийские снаряды и прочие критические средства.
Новый пакет также включает в себя новое финансирование, которое Министерство обороны США использует для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAM, чтобы помочь Украине защитить свои войска и города от воздушных атак со стороны России.
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