Германия передала Украине третий ЗРК Patriot

ЗРК Patriot усилит защиту Украины от самолетов, беспилотников и ракет РФ

В Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot из Германии. Об этом сообщил посол Германии в Украине Мартин Егер в соцсети Х в пятницу, 5 июля.

В Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии. Он усилит защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет, – написал дипломат. Поделиться

Дипломат также добавил, что украинский экипаж системы в последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии.

В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет.

Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині. #StandWithUkraine pic.twitter.com/sUhDdOJij8 — Martin Jaeger (@MJaegerT) July 5, 2024

США предоставит Украине новый пакет военной помощи

США объявили о новом пакете военной помощи в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

Администрация Байдена-Гаррис объявила о выделении нового пакета помощи Украине в сфере безопасности — в то время как Соединенные Штаты продолжают поддерживать защиту Украины от вторжения РФ.

По ее словам, это седьмой пакет безопасности, который Байден санкционировал для помощи Украине с момента подписания им в апреле дополнения к закону о национальной безопасности.

В новый пакет входят:

ракеты для украинских систем противовоздушной обороны;

боеприпасы для высокомобильной артиллерии;

ракетные системы;

артиллерийские снаряды и прочие критические средства.

Новый пакет также включает в себя новое финансирование, которое Министерство обороны США использует для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAM, чтобы помочь Украине защитить свои войска и города от воздушных атак со стороны России.