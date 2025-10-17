Німеччина вимагає в Угорщини арештувати Путіна за ордером МКС

Уряд ФРН зажадав, щоб під час можливої зустрічі американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна Угорщина дотримувалася статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

Берлін добивається арешту Путіна в Угорщині

З заявою з цього приводу виступив речник МЗС Німеччини.

За словами останнього, ні для кого не секрет, що Угорщина вже оголосила про свій вихід зі статуту суду.

Однак річ у тім, що це рішення набуде чинності до квітня 2026 року.

А це фактично означає, що офіційний Будапешт залишається зобов'язаним виконати ордер на арешт Путіна, якщо російський диктатор в'їде в країну.

Чи існують винятки у зв'язку з можливими мирними переговорами між Трампом і Путіним, Угорщина повинна з'ясувати в суді, — додав речник. Поширити

Що важливо розуміти, у статуті суду це чітко не прописано.

Команда угорського лідера Віктора Орбана вже чітко дала зрозуміти, що не збирається арештовувати диктатора.