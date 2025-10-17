Німеччина вимагає в Угорщини арештувати Путіна за ордером МКС

Уряд ФРН зажадав, щоб під час можливої зустрічі американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна Угорщина дотримувалася статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).
Головні тези:
- Угорщина повинна дотримуватися статуту МКС ще найближчі кілька місяців.
- Юридичні тонкощі в питанні арешту Путіна повинен вирішити суд.
Берлін добивається арешту Путіна в Угорщині
З заявою з цього приводу виступив речник МЗС Німеччини.
За словами останнього, ні для кого не секрет, що Угорщина вже оголосила про свій вихід зі статуту суду.
Однак річ у тім, що це рішення набуде чинності до квітня 2026 року.
А це фактично означає, що офіційний Будапешт залишається зобов'язаним виконати ордер на арешт Путіна, якщо російський диктатор в'їде в країну.
Що важливо розуміти, у статуті суду це чітко не прописано.
Команда угорського лідера Віктора Орбана вже чітко дала зрозуміти, що не збирається арештовувати диктатора.
