Німеччина вимагає в Угорщини арештувати Путіна за ордером МКС
Дата публікації

Німеччина вимагає в Угорщини арештувати Путіна за ордером МКС

Путін
Джерело:  NTV

Уряд ФРН зажадав, щоб під час можливої зустрічі американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна Угорщина дотримувалася статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

Головні тези:

  • Угорщина повинна дотримуватися статуту МКС ще найближчі кілька місяців.
  • Юридичні тонкощі в питанні арешту Путіна повинен вирішити суд.

Берлін добивається арешту Путіна в Угорщині

З заявою з цього приводу виступив речник МЗС Німеччини.

За словами останнього, ні для кого не секрет, що Угорщина вже оголосила про свій вихід зі статуту суду.

Однак річ у тім, що це рішення набуде чинності до квітня 2026 року.

А це фактично означає, що офіційний Будапешт залишається зобов'язаним виконати ордер на арешт Путіна, якщо російський диктатор в'їде в країну.

Чи існують винятки у зв'язку з можливими мирними переговорами між Трампом і Путіним, Угорщина повинна з'ясувати в суді, — додав речник.

Що важливо розуміти, у статуті суду це чітко не прописано.

Команда угорського лідера Віктора Орбана вже чітко дала зрозуміти, що не збирається арештовувати диктатора.

Ми з повагою чекаємо на президента Владіміра Путіна, звичайно ж. Ми забезпечимо йому можливість в'їхати до Угорщини, провести тут успішні переговори, а потім повернутися додому, — заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

