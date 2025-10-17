Германия требует в Венгрии арестовать Путина по ордеру МКС
Германия требует в Венгрии арестовать Путина по ордеру МКС

Путин
Источник:  NTV

Правительство ФРГ потребовало, чтобы во время возможной встречи американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина Венгрия соблюдала устав Международного уголовного суда (МКС).

Главные тезисы

  • Венгрия должна соблюдать устав МКС еще в ближайшие несколько месяцев.
  • Юридические тонкости в вопросе ареста Путина должен решить суд.

Берлин добивается ареста Путина в Венгрии

С заявлением по этому поводу выступил спикер МИД Германии.

По словам последнего, ни для кого не секрет, что Венгрия уже объявила о своем выходе из устава суда.

Однако дело в том, что это решение вступит в силу до апреля 2026 года.

А это фактически означает, что официальный Будапешт остается обязан выполнить ордер на арест Путина, если российский диктатор въедет в страну.

Есть ли исключения в связи с возможными мирными переговорами между Трампом и Путиным, Венгрия должна выяснить в суде, — добавил спикер.

Что важно понимать, в уставе суда это четко не прописано.

Команда венгерского лидера Виктора Орбана уже ясно дала понять, что не собирается арестовывать диктатора.

Мы с уважением ждем президента Владимира Путина, конечно же. Мы обеспечим ему возможность въехать в Венгрию, провести здесь успешные переговоры, а затем вернуться домой, — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

