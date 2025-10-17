Германия требует в Венгрии арестовать Путина по ордеру МКС

Правительство ФРГ потребовало, чтобы во время возможной встречи американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина Венгрия соблюдала устав Международного уголовного суда (МКС).
Главные тезисы
- Венгрия должна соблюдать устав МКС еще в ближайшие несколько месяцев.
- Юридические тонкости в вопросе ареста Путина должен решить суд.
Берлин добивается ареста Путина в Венгрии
С заявлением по этому поводу выступил спикер МИД Германии.
По словам последнего, ни для кого не секрет, что Венгрия уже объявила о своем выходе из устава суда.
Однако дело в том, что это решение вступит в силу до апреля 2026 года.
А это фактически означает, что официальный Будапешт остается обязан выполнить ордер на арест Путина, если российский диктатор въедет в страну.
Что важно понимать, в уставе суда это четко не прописано.
Команда венгерского лидера Виктора Орбана уже ясно дала понять, что не собирается арестовывать диктатора.
