Німеччина збільшує фінансову підтримку оборонної галузі України — як саме

Німеччина збільшить підтримку оборонної галузі України

Про це Глава держави заявив під час пресконференції за підсумками переговорів з міністром оборони Німеччини.

Ми вдячні про постачання систем ППО Iris-T. Я не буду говорити про всі деталі. Ми розуміємо зараз план постачання. Йдеться про план на найближчі три роки. І це для нас у будь-якому випадку дуже важлива допомога. Це не значить, що стільки років буде війна, але все одно Україну, нашу землю і спокій наших людей треба захищати якісними системами ППО. Я вдячний, що в нас є розуміння реалізації цього проєкту на найближчі три роки. Володимир Зеленський Президент України

Він також наголосив, що Німеччина збільшить у 2025 році фінансову підтримку оборонної галузі України. Зокрема, йдеться про інвестиції Німеччини у виробництво далекобійних дронів та ракет.

...Це — сильна допомога, яка в цьому році у розмірі дорівнює 7 мільярдів. Ми дуже за це вдячні людям Німеччини, за те, що вони так з нами, так нас підтримують. І сьогодні ми говорили про те, що допомога (Україні — ред.) буде продовжуватись. Є деякі речі, на які ми дуже розраховуємо. Зокрема, ми домовились про додаткові інвестиції у виробництво йдеться як про виробництво в Україні, так, і про виробництво Co-Production на території Німеччини. Ми говоримо про наші далекобійні можливості: наші дрони, українські технології ракет і інші далекобійні можливості. Ми дуже вдячні за те, що збільшується фінансування відповідних речей. Поширити

Нагадаємо, глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус прибув 12 червня до Києва, де проводить переговори щодо подальшої підтримки України.

Німеччина планує додатково виділити 1,9 млрд євро на підтримку України у цьому році, зокрема на виробництво української далекобійної зброї. Рішення остаточно ще не ухвалене, але очікується, що його затвердять.

Проте новий уряд Німеччини на чолі із канцлером Фрідріхом Мерцом не розглядає наразі можливість постачання далекобійних крилатих ракет Taurus для України.