Німеччина збільшує фінансову підтримку оборонної галузі України — як саме

Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість щодо постачання систем ППО Iris-T з Німеччини впродовж найближчих трьох років.
Головні тези:
- Угода між Україною та Німеччиною передбачає постачання систем ППО Iris-T протягом наступних трьох років.
- Німеччина планує збільшити фінансову підтримку оборонної галузі України у 2025 році на виробництво дронів та ракет.
- Україна оцінює важливість отримання якісних систем ППО для захисту своєї території та національної безпеки.
Німеччина збільшить підтримку оборонної галузі України
Про це Глава держави заявив під час пресконференції за підсумками переговорів з міністром оборони Німеччини.
Він також наголосив, що Німеччина збільшить у 2025 році фінансову підтримку оборонної галузі України. Зокрема, йдеться про інвестиції Німеччини у виробництво далекобійних дронів та ракет.
Нагадаємо, глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус прибув 12 червня до Києва, де проводить переговори щодо подальшої підтримки України.
Німеччина планує додатково виділити 1,9 млрд євро на підтримку України у цьому році, зокрема на виробництво української далекобійної зброї. Рішення остаточно ще не ухвалене, але очікується, що його затвердять.
Проте новий уряд Німеччини на чолі із канцлером Фрідріхом Мерцом не розглядає наразі можливість постачання далекобійних крилатих ракет Taurus для України.
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