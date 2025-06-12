Германия увеличивает финансовую поддержку оборонной отрасли Украины — как именно
Категория
Украина
Дата публикации

Германия увеличивает финансовую поддержку оборонной отрасли Украины — как именно

Писториус
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Источник:  Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности по поставкам систем ПВО Iris-T из Германии в ближайшие три года.

Главные тезисы

  • Германия будет поставлять Украине системы ПВО Iris-T в течение следующих трех лет, увеличивая поддержку оборонной отрасли страны.
  • Планируется увеличение финансовой помощи в 2025 году на производство дронов и ракет для украинской армии.
  • Украина оценивает важность получения качественных систем ПВО для защиты своей территории и национальной безопасности.

Германия увеличит поддержку оборонной отрасли Украины

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром обороны Германии.

Мы благодарны за поставку систем ПВО Iris-T. Я не буду говорить обо всех деталях. Мы понимаем сейчас план снабжения. Речь идет о плане на ближайшие три года. И это для нас в любом случае очень важная помощь. Это не значит, что столько лет будет война, но все равно Украину, нашу землю и покой наших людей нужно защищать качественными системами ПВО. Я благодарен, что у нас есть понимание реализации этого проекта на ближайшие три года.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он также подчеркнул, что Германия увеличит в 2025 году финансовую поддержку в оборонной отрасли Украины. В частности, речь идет об инвестициях Германии в производство дальнобойных дронов и ракет.

...Это сильная помощь, которая в этом году в размере равна 7 миллиардов. Мы очень благодарны людям Германии, за то, что они так с нами, так нас поддерживают. И сегодня мы говорили о том, что помощь (Украина — ред.) будет продолжаться. Есть некоторые вещи, на которые мы очень рассчитываем. В частности, мы договорились о дополнительных инвестициях в производство, как о производстве в Украине, так и о производстве Co-Production на территории Германии. Мы говорим о наших дальнобойных возможностях: наших дронах, украинских технологиях ракет и других дальнобойных возможностях. Мы очень благодарны за то, что увеличивается финансирование соответствующих вещей.

Напомним, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус прибыл 12 июня в Киев, где проводит переговоры по дальнейшей поддержке Украины.

Германия планирует дополнительно выделить 1,9 млрд евро в поддержку Украины в этом году, в частности, на производство украинского дальнобойного оружия Решение окончательно еще не принято, но ожидается, что его утвердят.

Однако новое правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцом пока не рассматривает возможность поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus для Украины.

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