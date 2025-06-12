Германия увеличивает финансовую поддержку оборонной отрасли Украины — как именно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности по поставкам систем ПВО Iris-T из Германии в ближайшие три года.
Главные тезисы
- Германия будет поставлять Украине системы ПВО Iris-T в течение следующих трех лет, увеличивая поддержку оборонной отрасли страны.
- Планируется увеличение финансовой помощи в 2025 году на производство дронов и ракет для украинской армии.
- Украина оценивает важность получения качественных систем ПВО для защиты своей территории и национальной безопасности.
Германия увеличит поддержку оборонной отрасли Украины
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром обороны Германии.
Он также подчеркнул, что Германия увеличит в 2025 году финансовую поддержку в оборонной отрасли Украины. В частности, речь идет об инвестициях Германии в производство дальнобойных дронов и ракет.
Напомним, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус прибыл 12 июня в Киев, где проводит переговоры по дальнейшей поддержке Украины.
Германия планирует дополнительно выделить 1,9 млрд евро в поддержку Украины в этом году, в частности, на производство украинского дальнобойного оружия Решение окончательно еще не принято, но ожидается, что его утвердят.
Однако новое правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцом пока не рассматривает возможность поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus для Украины.
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