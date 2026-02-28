Норвезькі ЗРК NASAMS суттєво посилили захист України — Зеленський

Україна за підтримки Норвегії отримала понад десять систем протиповітряної оборони NASAMS і продовжує посилювати ППО новими поставками.
Головні тези:
- Україна отримала понад десять систем протиповітряної оборони NASAMS від Норвегії для посилення свого захисту.
- За словами президента України, співпраця з Норвегією у галузі оборони сприяла активізації інших країн для надання допомоги.
Зеленський розкрив деталі оборонної допомоги Норвегії для України
Про це Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю норвезькому мовнику NRK.
Говорячи про спільне виробництво та системи IRIS-T, президент зазначив, що активізація однієї країни стимулювала інших партнерів долучатися до допомоги.
Окремо Зеленський відзначив підтримку Норвегії під час опалювального сезону. Після російських ударів по енергетичній і газовій інфраструктурі Україна отримала необхідну підтримку.
Президент також підкреслив значення фінансування в межах PURL, зокрема для розвитку виробництва дронів. Він зазначив, що Норвегія є другою за обсягом внесків до цієї програми.
