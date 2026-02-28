Норвезькі ЗРК NASAMS суттєво посилили захист України — Зеленський

Україна за підтримки Норвегії отримала понад десять систем протиповітряної оборони NASAMS і продовжує посилювати ППО новими поставками.

Зеленський розкрив деталі оборонної допомоги Норвегії для України

Про це Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю норвезькому мовнику NRK.

Зеленський зауважив, що точну кількість систем ППО він назвати не може, однак наголосив, що для забезпечення додаткових ракет Норвегія співпрацювала з іншими країнами, оскільки її власних запасів було недостатньо. Поширити

Говорячи про спільне виробництво та системи IRIS-T, президент зазначив, що активізація однієї країни стимулювала інших партнерів долучатися до допомоги.

І це було схоже на хвилю: коли одна країна активізувалася, інші справжні союзники, як Норвегія, теж включалися. Це було дуже добре. Володимир Зеленський Президент України

Окремо Зеленський відзначив підтримку Норвегії під час опалювального сезону. Після російських ударів по енергетичній і газовій інфраструктурі Україна отримала необхідну підтримку.

Президент також підкреслив значення фінансування в межах PURL, зокрема для розвитку виробництва дронів. Він зазначив, що Норвегія є другою за обсягом внесків до цієї програми.