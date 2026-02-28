Норвезькі ЗРК NASAMS суттєво посилили захист України — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Норвезькі ЗРК NASAMS суттєво посилили захист України — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський

Україна за підтримки Норвегії отримала понад десять систем протиповітряної оборони NASAMS і продовжує посилювати ППО новими поставками.

Головні тези:

  • Україна отримала понад десять систем протиповітряної оборони NASAMS від Норвегії для посилення свого захисту.
  • За словами президента України, співпраця з Норвегією у галузі оборони сприяла активізації інших країн для надання допомоги.

Зеленський розкрив деталі оборонної допомоги Норвегії для України

Про це Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю норвезькому мовнику NRK.

Зеленський зауважив, що точну кількість систем ППО він назвати не може, однак наголосив, що для забезпечення додаткових ракет Норвегія співпрацювала з іншими країнами, оскільки її власних запасів було недостатньо.

Говорячи про спільне виробництво та системи IRIS-T, президент зазначив, що активізація однієї країни стимулювала інших партнерів долучатися до допомоги.

І це було схоже на хвилю: коли одна країна активізувалася, інші справжні союзники, як Норвегія, теж включалися. Це було дуже добре.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окремо Зеленський відзначив підтримку Норвегії під час опалювального сезону. Після російських ударів по енергетичній і газовій інфраструктурі Україна отримала необхідну підтримку.

Президент також підкреслив значення фінансування в межах PURL, зокрема для розвитку виробництва дронів. Він зазначив, що Норвегія є другою за обсягом внесків до цієї програми.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина, Нідерланди та Норвегія закупили для України найбільше зброї у межах PURL
ЗСУ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Норвегія активно готується до вторгнення Росії
Норвегія усвідомлює загрозу з боку РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна і Норвегія домовилися встановити стратегічне партнерство
Володимир Зеленський
Зеленский

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?