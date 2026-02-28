Норвежские ЗРК NASAMS существенно усилили защиту Украины — Зеленский
Норвежские ЗРК NASAMS существенно усилили защиту Украины — Зеленский

Украина при поддержке Норвегии получила более десяти систем противовоздушной обороны NASAMS и продолжает усиливать ПВО новыми поставками.

Главные тезисы

  • Украина укрепила свою оборону благодаря поставкам норвежских ЗРК NASAMS.
  • Сотрудничество с Норвегией побудило другие страны оказывать помощь Украине.
  • Зеленский отметил значимую роль Норвегии в обеспечении Украины поддержкой в энергетическом секторе.

Зеленский раскрыл детали оборонной помощи Норвегии для Украины

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский в интервью норвежскому вещателю NRK.

Зеленский отметил, что точное количество систем ПВО он назвать не может, однако подчеркнул, что для обеспечения дополнительных ракет Норвегия сотрудничала с другими странами, поскольку ее запасов было недостаточно.

Говоря о совместном производстве и системах IRIS-T, президент отметил, что активизация одной страны стимулировала других партнеров приобщаться к помощи.

И это походило на волну: когда одна страна активизировалась, другие настоящие союзники, как Норвегия, тоже включались. Это было очень хорошо.

Отдельно Зеленский отметил поддержку Норвегии в отопительный сезон. После российских ударов по энергетической и газовой инфраструктуре, Украина получила необходимую поддержку.

Президент также подчеркнул значение финансирования в рамках PURL, в частности для развития производства дронов. Он отметил, что Норвегия является второй по объему вкладов в эту программу.

