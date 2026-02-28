Норвежские ЗРК NASAMS существенно усилили защиту Украины — Зеленский

Украина при поддержке Норвегии получила более десяти систем противовоздушной обороны NASAMS и продолжает усиливать ПВО новыми поставками.
Главные тезисы
- Украина укрепила свою оборону благодаря поставкам норвежских ЗРК NASAMS.
- Сотрудничество с Норвегией побудило другие страны оказывать помощь Украине.
- Зеленский отметил значимую роль Норвегии в обеспечении Украины поддержкой в энергетическом секторе.
Зеленский раскрыл детали оборонной помощи Норвегии для Украины
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский в интервью норвежскому вещателю NRK.
Говоря о совместном производстве и системах IRIS-T, президент отметил, что активизация одной страны стимулировала других партнеров приобщаться к помощи.
Отдельно Зеленский отметил поддержку Норвегии в отопительный сезон. После российских ударов по энергетической и газовой инфраструктуре, Украина получила необходимую поддержку.
Президент также подчеркнул значение финансирования в рамках PURL, в частности для развития производства дронов. Он отметил, что Норвегия является второй по объему вкладов в эту программу.
