Нова атака на Україну стане для Путіна фатальною — Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що союзники Києва зроблять все можливе, щоб Україна більше ніколи в історії не стала жертвою нового нападу з боку Росії.
Головні тези:
- Залучення США до гарантій безпеки може стати найкращим рішенням.
- Також розглядається варіант введення європейських миротворців в Україну після перемир'я.
Україна отримає 3 рівні захисту від РФ
За словами Марка Рютте, нова атака на Україну стане для Путіна фатальною.
Перший рівень — Сили оборони України.
Марко Рютте зазначає, що українські воїни завжди повинні бути у відмінній формі.
Другий рівень — "Коаліція охочих"
Її очолять Франція і Велика Британія, а доєднатися до участі зможуть усі охочі союзники Києва.
Сформована коаліція стане додатковим запобіжником, який буде стримувати Росію від нової агресії.
Третій рівень — США
Цілком можливо, саме залучення Штатів до гарантій безпеки України найбільше буде лякатиме Кремль.
Ще один важливий момент — введення європейських миротворців в Україну після перемир'я, якщо Путін вирішить знову напасти.
