Нова атака на Україну стане для Путіна фатальною — Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що союзники Києва зроблять все можливе, щоб Україна більше ніколи в історії не стала жертвою нового нападу з боку Росії.

Україна отримає 3 рівні захисту від РФ

За словами Марка Рютте, нова атака на Україну стане для Путіна фатальною.

Для цього є три рівні, — наголосив генсек НАТО.

Перший рівень — Сили оборони України.

Марко Рютте зазначає, що українські воїни завжди повинні бути у відмінній формі.

Звісно, зараз вони роблять неможливе, але вони мають бути здатні захистити країну і після війни або в період тривалого перемир'я.

Другий рівень — "Коаліція охочих"

Її очолять Франція і Велика Британія, а доєднатися до участі зможуть усі охочі союзники Києва.

Сформована коаліція стане додатковим запобіжником, який буде стримувати Росію від нової агресії.

Третій рівень — США

Цілком можливо, саме залучення Штатів до гарантій безпеки України найбільше буде лякатиме Кремль.

Ще один важливий момент — введення європейських миротворців в Україну після перемир'я, якщо Путін вирішить знову напасти.