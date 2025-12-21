Нова атака на Україну стане для Путіна фатальною — Рютте
Нова атака на Україну стане для Путіна фатальною — Рютте

Путін
Read in English
Джерело:  Bild

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що союзники Києва зроблять все можливе, щоб Україна більше ніколи в історії не стала жертвою нового нападу з боку Росії.

Головні тези:

  • Залучення США до гарантій безпеки може стати найкращим рішенням.
  • Також розглядається варіант введення європейських миротворців в Україну після перемир'я.

Україна отримає 3 рівні захисту від РФ

За словами Марка Рютте, нова атака на Україну стане для Путіна фатальною.

Для цього є три рівні, — наголосив генсек НАТО.

Перший рівень  — Сили оборони України.

Марко Рютте зазначає, що українські воїни завжди повинні бути у відмінній формі.

Звісно, зараз вони роблять неможливе, але вони мають бути здатні захистити країну і після війни або в період тривалого перемир'я.

Другий рівень — "Коаліція охочих"

Її очолять Франція і Велика Британія, а доєднатися до участі зможуть усі охочі союзники Києва.

Сформована коаліція стане додатковим запобіжником, який буде стримувати Росію від нової агресії.

Третій рівень — США

Цілком можливо, саме залучення Штатів до гарантій безпеки України найбільше буде лякатиме Кремль.

Ще один важливий момент — введення європейських миротворців в Україну після перемир'я, якщо Путін вирішить знову напасти.

Я можу сказати: деякі європейські країни подали сигнал, що — якщо це буде потрібно — вони готові брати участь і живою силою (військами), — додав Рютте.

