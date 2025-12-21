Новая атака на Украину станет для Путина фатальной — Рютте
Новая атака на Украину станет для Путина фатальной — Рютте

Источник:  Bild

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что союзники Киева сделают все возможное, чтобы Украина больше никогда в истории не стала жертвой нового нападения со стороны России.

  • Привлечение США к гарантиям безопасности может стать лучшим решением.
  • Также рассматривается вариант введения европейских миротворцев в Украину после перемирия.

Украина получит 3 уровня защиты от РФ

По словам Марка Рютте, новая атака на Украину станет для Путина фатальной.

Для этого есть три уровня, — подчеркнул генсек НАТО.

Первый уровень — Силы обороны Украины

Марк Рютте отмечает, что украинские воины всегда должны быть в отличной форме.

Конечно, сейчас они делают невозможное, но должны быть способны защитить страну и после войны или в период длительного перемирия.

Второй уровень — "Коалиция желающих"

Ее возглавят Франция и Великобритания, а присоединиться к участию смогут все желающие союзники Киева.

Эта коалиция станет дополнительным предохранителем, который будет сдерживать Россию от новой агрессии.

Третий уровень — США

Вполне возможно, что именно привлечение Штатов к гарантиям безопасности Украины больше всего будет пугать Кремль.

Еще один важный момент — введение европейских миротворцев в Украину после перемирия, если Путин решит снова напасть.

Я могу сказать: некоторые европейские страны подали сигнал, что — если это потребуется — они готовы участвовать и живой силой (войсками), — добавил Рютте.

