Новая атака на Украину станет для Путина фатальной — Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что союзники Киева сделают все возможное, чтобы Украина больше никогда в истории не стала жертвой нового нападения со стороны России.
Главные тезисы
- Привлечение США к гарантиям безопасности может стать лучшим решением.
- Также рассматривается вариант введения европейских миротворцев в Украину после перемирия.
Украина получит 3 уровня защиты от РФ
По словам Марка Рютте, новая атака на Украину станет для Путина фатальной.
Первый уровень — Силы обороны Украины
Марк Рютте отмечает, что украинские воины всегда должны быть в отличной форме.
Второй уровень — "Коалиция желающих"
Ее возглавят Франция и Великобритания, а присоединиться к участию смогут все желающие союзники Киева.
Эта коалиция станет дополнительным предохранителем, который будет сдерживать Россию от новой агрессии.
Третий уровень — США
Вполне возможно, что именно привлечение Штатов к гарантиям безопасности Украины больше всего будет пугать Кремль.
Еще один важный момент — введение европейских миротворцев в Украину после перемирия, если Путин решит снова напасть.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-