Новая атака на Украину станет для Путина фатальной — Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что союзники Киева сделают все возможное, чтобы Украина больше никогда в истории не стала жертвой нового нападения со стороны России.

Украина получит 3 уровня защиты от РФ

По словам Марка Рютте, новая атака на Украину станет для Путина фатальной.

Для этого есть три уровня, — подчеркнул генсек НАТО. Поделиться

Первый уровень — Силы обороны Украины

Марк Рютте отмечает, что украинские воины всегда должны быть в отличной форме.

Конечно, сейчас они делают невозможное, но должны быть способны защитить страну и после войны или в период длительного перемирия. Поделиться

Второй уровень — "Коалиция желающих"

Ее возглавят Франция и Великобритания, а присоединиться к участию смогут все желающие союзники Киева.

Эта коалиция станет дополнительным предохранителем, который будет сдерживать Россию от новой агрессии.

Третий уровень — США

Вполне возможно, что именно привлечение Штатов к гарантиям безопасности Украины больше всего будет пугать Кремль.

Еще один важный момент — введение европейских миротворцев в Украину после перемирия, если Путин решит снова напасть.