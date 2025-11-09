Нова атака Росії на Україну — знешкоджено 34 дрони
Категорія
Україна
Дата публікації

Нова атака Росії на Україну — знешкоджено 34 дрони

Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про результати своєї роботи
Read in English

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 8-9 листопада російські загарбники здійснювали атаку 69 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. 

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на півночі та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 9 локаціях.

ППО звітує про результати своєї роботи

Нова атака росіян розпочалася ще о 18:00 8 листопада.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Що важливо розуміти, близько 50 із них — "шахеди".

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

