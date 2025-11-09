Нова атака Росії на Україну — знешкоджено 34 дрони

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 8-9 листопада російські загарбники здійснювали атаку 69 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на півночі та сході країни.
- Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 9 локаціях.
ППО звітує про результати своєї роботи
Нова атака росіян розпочалася ще о 18:00 8 листопада.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Що важливо розуміти, близько 50 із них — "шахеди".
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
