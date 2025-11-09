Новая атака России на Украину — обезврежены 34 дрона

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 8-9 ноября российские захватчики совершали атаку 69 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Российские дроны сбивали на севере и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 9 локациях.
ПВО отчитывается о результатах своей работы
Новая атака россиян началась еще в 18.00 8 ноября.
На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ.
Что важно понимать, около 50 из них — "шахеды".
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 32 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
