Новая атака России на Украину — обезврежены 34 дрона
Категория
Украина
Дата публикации

Новая атака России на Украину — обезврежены 34 дрона

Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается о результатах своей работы
Read in English
Читати українською

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 8-9 ноября российские захватчики совершали атаку 69 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Российские дроны сбивали на севере и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 9 локациях.

ПВО отчитывается о результатах своей работы

Новая атака россиян началась еще в 18.00 8 ноября.

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ.

Что важно понимать, около 50 из них — "шахеды".

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 34 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 32 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Это наше море". Швеция публично бросила вызов России
Зеленский и Кристерссон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Немецкий генерал предупреждает о вторжении России в НАТО в любой момент
НАТО должен готовиться к разным сценариям
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Универсальное оружие Rheinmetall. Зенитки Skynex могут сбивать не только шахеды РФ
Skynex

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?