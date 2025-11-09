Новая атака России на Украину — обезврежены 34 дрона

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 8-9 ноября российские захватчики совершали атаку 69 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

ПВО отчитывается о результатах своей работы

Новая атака россиян началась еще в 18.00 8 ноября.

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ.

Что важно понимать, около 50 из них — "шахеды".

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 34 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 32 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.