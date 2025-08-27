Нова атака Росії на Україну — звіт роботи ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Нова атака Росії на Україну — звіт роботи ППО

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Протягом ночі 26-27 серпня російські загарбники здійснювали повітряний напад 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 74 ворожі цілі.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 21 БпЛА на 9 локаціях.

Як відпрацювала ППО

Російські загарбники розпочали нову атаку близько 20:30 26 серпня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 74 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що відбулося влучання 21 БпЛА на 9 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Буде економічна війна". Трамп публічно пригрозив Путіну
The White House
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Завершення війни РФ проти України. Який дедлайн обрали США
Віткофф розкрив план Трампа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила одразу 6 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?