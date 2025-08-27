Нова атака Росії на Україну — звіт роботи ППО

Протягом ночі 26-27 серпня російські загарбники здійснювали повітряний напад 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 74 ворожі цілі.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 21 БпЛА на 9 локаціях.
Як відпрацювала ППО
Російські загарбники розпочали нову атаку близько 20:30 26 серпня.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що відбулося влучання 21 БпЛА на 9 локаціях.
