Новая атака России на Украину — отчет работы ПВО
Украина
Новая атака России на Украину — отчет работы ПВО

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Читати українською

В течение ночи 26-27 августа российские захватчики совершали воздушное нападение 95 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 74 вражеских цели.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 21 БпЛА на 9 локациях.

Как отработала ПВО

Российские захватчики приступили к новой атаке около 20:30 26 августа.

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 74 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что произошло попадание 21 БпЛА на 9 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

