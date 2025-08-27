Новая атака России на Украину — отчет работы ПВО

В течение ночи 26-27 августа российские захватчики совершали воздушное нападение 95 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 74 вражеских цели.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 21 БпЛА на 9 локациях.
Как отработала ПВО
Российские захватчики приступили к новой атаке около 20:30 26 августа.
На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что произошло попадание 21 БпЛА на 9 локациях.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-