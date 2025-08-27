Украина поразила сразу 6 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы и один другой важный объект российских захватчиков.