Украина поразила сразу 6 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы и один другой важный объект российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1281-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- В течение 26 августа произошло 173 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 27 августа 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1078750 (+920) человек
танков — 11135 (+1) ед
боевых бронированных машин — 23178 (+0) ед
артиллерийских систем — 32024 (+45) ед
РСЗО — 1472 (+0) ед
средства ПВО — 1212 (+1) ед
самолетов — 422 (+0) ед
вертолетов — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 53636 (+194)
крылатые ракеты — 3598 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 59887 (+118)
специальная техника — 3950 (+0)
26 августа противник нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 109 управляемых авиабомб.
Кроме этого, совершил 4 625 обстрелов, в том числе 21 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 891 дрон-камикадзе.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-