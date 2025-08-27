Украина поразила сразу 6 районов сосредоточения армии РФ
Украина поразила сразу 6 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 27 августа 2025 года
Read in English
Читати українською

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы и один другой важный объект российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1281-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • В течение 26 августа произошло 173 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 27 августа 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1078750 (+920) человек

  • танков — 11135 (+1) ед

  • боевых бронированных машин — 23178 (+0) ед

  • артиллерийских систем — 32024 (+45) ед

  • РСЗО — 1472 (+0) ед

  • средства ПВО — 1212 (+1) ед

  • самолетов — 422 (+0) ед

  • вертолетов — 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 53636 (+194)

  • крылатые ракеты — 3598 (+0)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 59887 (+118)

  • специальная техника — 3950 (+0)

26 августа противник нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 109 управляемых авиабомб.

Кроме этого, совершил 4 625 обстрелов, в том числе 21 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 891 дрон-камикадзе.

Больше по теме

Российский истребитель МиГ-29 мощно "атаковал" столб в Ереване — видео
Еще один пилот российского МиГ-29 продемонстрировал свое "мастерство"
"Будет экономическая война". Трамп публично пригрозил Путину
The White House
Трамп
Завершение войны РФ против Украины. Какой дедлайн выбрали США
Виткофф раскрыл план Трампа

