Україна уразила одразу 6 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та один інший важливий об’єкт російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1281-ша доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Протягом 26 серпня відбулося 173 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 27 серпня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1078750 (+920) осіб
танків — 11135 (+1) од
бойових броньованих машин — 23178 (+0) од
артилерійських систем — 32024 (+45) од
РСЗВ — 1472 (+0) од
засоби ППО — 1212 (+1) од
літаків — 422 (+0) од
гелікоптерів — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 53636 (+194)
крилаті ракети — 3598 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 59887 (+118)
спеціальна техніка — 3950 (+0)
26 серпня противник завдав 2 ракетних та 64 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 109 керованих авіабомб.
Крім цього, здійснив 4 625 обстрілів, зокрема 21 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 891 дрон-камікадзе.
