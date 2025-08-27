Україна уразила одразу 6 районів зосередження армії РФ
Україна уразила одразу 6 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1281-ша доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Протягом 26 серпня відбулося 173 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 27 серпня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1078750 (+920) осіб

  • танків — 11135 (+1) од

  • бойових броньованих машин — 23178 (+0) од

  • артилерійських систем — 32024 (+45) од

  • РСЗВ — 1472 (+0) од

  • засоби ППО — 1212 (+1) од

  • літаків — 422 (+0) од

  • гелікоптерів — 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 53636 (+194)

  • крилаті ракети — 3598 (+0)

  • кораблі / катери — 28 (+0)

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 59887 (+118)

  • спеціальна техніка — 3950 (+0)

26 серпня противник завдав 2 ракетних та 64 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 109 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 4 625 обстрілів, зокрема 21 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 891 дрон-камікадзе.

