Україна уразила одразу 6 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та один інший важливий об’єкт російських загарбників.