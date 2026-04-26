Нова спецоперація СБУ в Криму — список усіх уражених цілей

Протягом минулої ночі бійці “Альфи” Служби безпеки України успішно реалізували спецоперацію на військово-морській базі Чорноморського флоту РФ у м. Севастополі. Окрім того, під удари СБУ потрапив військовий аеродром “Бельбек” (АР Крим, ТОТ України).

Спецоперація СБУ в Криму — усі подробиці

Як пояснили в спецслужбі, цього разу бійці виконували завдання президента України Володимира Зеленського.

Для цього вони використовували ударні дрони.

СБУ вже оприлюднила увесь список уражених цілей:

▪️ Великий десантний корабель ВМФ рф «Ямал»;

▪️ Великий десантний корабель ВМФ рф «Фільченков»;

▪️ Корабель-розвідник «Іван Хурс»;

▪️ Навчальний центр чф рф «Лукомка»;

▪️ Штаб радіотехнічної розвідки сил ППО;

▪️ РЛС МР-10М1 «Мис-М1»;

▪️ Літак МіГ-31 на аеродромі «Бельбек»;

▪️ Техніко-експлуатаційну частину аеродрому «Бельбек».

З офіційною заявою з цього приводу вже виступив т.в.о. голови СБУ Євгеній Хмара.

За словами останнього, кожна така спецоперація підпорядковується чіткій логіці.

Насамперед йдеться про те, що відбувається ліквідація головних елементів військової інфраструктури ворога — флоту, авіації, розвідки та ППО.