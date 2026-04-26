Нова спецоперація СБУ в Криму — список усіх уражених цілей
Категорія
Україна
Дата публікації

Нова спецоперація СБУ в Криму — список усіх уражених цілей

СБУ
Спецоперація СБУ в Криму — усі подробиці та фото
Read in English

Протягом минулої ночі бійці “Альфи” Служби безпеки України успішно реалізували спецоперацію на військово-морській базі Чорноморського флоту РФ у м. Севастополі. Окрім того, під удари СБУ потрапив військовий аеродром “Бельбек” (АР Крим, ТОТ України).

Головні тези:

  • Бійці СБУ змогли уразити три російські військові кораблі, винищувач, обʼєкти ППО.
  • У спецслужбі пообіцяли ослаблювати Росію доти, доки вона не зупинить війну проти України.

Спецоперація СБУ в Криму — усі подробиці

Як пояснили в спецслужбі, цього разу бійці виконували завдання президента України Володимира Зеленського.

Для цього вони використовували ударні дрони.

СБУ вже оприлюднила увесь список уражених цілей:

▪️ Великий десантний корабель ВМФ рф «Ямал»;

▪️ Великий десантний корабель ВМФ рф «Фільченков»;

▪️ Корабель-розвідник «Іван Хурс»;

▪️ Навчальний центр чф рф «Лукомка»;

▪️ Штаб радіотехнічної розвідки сил ППО;

▪️ РЛС МР-10М1 «Мис-М1»;

▪️ Літак МіГ-31 на аеродромі «Бельбек»;

▪️ Техніко-експлуатаційну частину аеродрому «Бельбек».

З офіційною заявою з цього приводу вже виступив т.в.о. голови СБУ Євгеній Хмара.

За словами останнього, кожна така спецоперація підпорядковується чіткій логіці.

Насамперед йдеться про те, що відбувається ліквідація головних елементів військової інфраструктури ворога — флоту, авіації, розвідки та ППО.

Це не лише прямі втрати техніки, а й руйнування здатності ворога контролювати простір, прикривати свої сили та планувати нові атаки. Ця робота буде продовжуватися доти, доки росія не припинить агресію проти нашої держави, - наголосив Хмара.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Офіс Президента України
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?