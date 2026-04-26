Нова спецоперація СБУ в Криму — список усіх уражених цілей

Протягом минулої ночі бійці “Альфи” Служби безпеки України успішно реалізували спецоперацію на військово-морській базі Чорноморського флоту РФ у м. Севастополі. Окрім того, під удари СБУ потрапив військовий аеродром “Бельбек” (АР Крим, ТОТ України).
Головні тези:
- Бійці СБУ змогли уразити три російські військові кораблі, винищувач, обʼєкти ППО.
- У спецслужбі пообіцяли ослаблювати Росію доти, доки вона не зупинить війну проти України.
Спецоперація СБУ в Криму — усі подробиці
Як пояснили в спецслужбі, цього разу бійці виконували завдання президента України Володимира Зеленського.
Для цього вони використовували ударні дрони.
СБУ вже оприлюднила увесь список уражених цілей:
▪️ Великий десантний корабель ВМФ рф «Ямал»;
▪️ Великий десантний корабель ВМФ рф «Фільченков»;
▪️ Корабель-розвідник «Іван Хурс»;
▪️ Навчальний центр чф рф «Лукомка»;
▪️ Штаб радіотехнічної розвідки сил ППО;
▪️ РЛС МР-10М1 «Мис-М1»;
▪️ Літак МіГ-31 на аеродромі «Бельбек»;
▪️ Техніко-експлуатаційну частину аеродрому «Бельбек».
З офіційною заявою з цього приводу вже виступив т.в.о. голови СБУ Євгеній Хмара.
За словами останнього, кожна така спецоперація підпорядковується чіткій логіці.
Насамперед йдеться про те, що відбувається ліквідація головних елементів військової інфраструктури ворога — флоту, авіації, розвідки та ППО.
