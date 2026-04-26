Новая спецоперация СБУ в Крыму — список всех пораженных целей

Минувшей ночью бойцы "Альфы" Службы безопасности Украины успешно реализовали спецоперацию на военно-морской базе Черноморского флота РФ в г. Севастополе. Кроме того, под удары СБУ попал военный аэродром "Бельбек" (АР Крым, ВОТ Украины).
Главные тезисы
- Бойцы СБУ смогли поразить три российских военных корабля, истребитель, объекты ПВО.
- В спецслужбе пообещали ослаблять Россию, пока она не остановит войну против Украины.
Спецоперация СБУ в Крыму — все подробности
Как пояснили в спецслужбе, на этот раз бойцы выполняли задачи президента Украины Владимира Зеленского.
Для этого они использовали ударные дроны.
СБУ уже обнародовала весь список пораженных целей:
▪️ Большой десантный корабль ВМФ РФ «Ямал»;
▪️ Большой десантный корабль ВМФ России «Фильченков»;
▪️ Корабль-разведчик «Иван Хурс»;
▪️ Учебный центр ЧФ РФ «Лукомка»;
▪️ Штаб радиотехнической разведки сил ПВО;
▪️ РЛС МР-10М1 «Мыс-М1»;
▪️ Самолет МиГ-31 на аэродроме «Бельбек»;
▪️ Технико-эксплуатационная часть аэродрома «Бельбек».
С официальным заявлением по этому поводу уже выступил и.о. главы СБУ Евгений Хмара.
По словам последнего, любая такая спецоперация подчиняется четкой логике.
В первую очередь, речь идет о том, что происходит ликвидация главных элементов военной инфраструктуры врага — флота, авиации, разведки и ПВО.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-