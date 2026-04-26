Минувшей ночью бойцы "Альфы" Службы безопасности Украины успешно реализовали спецоперацию на военно-морской базе Черноморского флота РФ в г. Севастополе. Кроме того, под удары СБУ попал военный аэродром "Бельбек" (АР Крым, ВОТ Украины).

Как пояснили в спецслужбе, на этот раз бойцы выполняли задачи президента Украины Владимира Зеленского.

Для этого они использовали ударные дроны.

СБУ уже обнародовала весь список пораженных целей:

▪️ Большой десантный корабль ВМФ РФ «Ямал»;

▪️ Большой десантный корабль ВМФ России «Фильченков»;

▪️ Корабль-разведчик «Иван Хурс»;

▪️ Учебный центр ЧФ РФ «Лукомка»;

▪️ Штаб радиотехнической разведки сил ПВО;

▪️ РЛС МР-10М1 «Мыс-М1»;

▪️ Самолет МиГ-31 на аэродроме «Бельбек»;

▪️ Технико-эксплуатационная часть аэродрома «Бельбек».

С официальным заявлением по этому поводу уже выступил и.о. главы СБУ Евгений Хмара.

По словам последнего, любая такая спецоперация подчиняется четкой логике.

В первую очередь, речь идет о том, что происходит ликвидация главных элементов военной инфраструктуры врага — флота, авиации, разведки и ПВО.