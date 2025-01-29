Нова влада Сирії висунула Путіну неочікувану вимогу
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Нова влада Сирії висунула Путіну неочікувану вимогу

Путін
Джерело:  Reuters

Команда російського диктатора Володимира Путіна провела переговори із новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа. Під час них у Кремля вимагали видати колишнього диктатора Башара Асада, а також компенсувати завдані збитків.  

Головні тези:

  • Російська військово-морська база в Тартусі та авіабаза Хмеймім у Сирії є стратегічно важливими об'єктами для Кремля.
  • Падіння режиму Асада створює невизначеність стосовно майбутньої присутності Росії у Сирії.

Нова влада Сирії не збирається коритися Росії

За словами анонімних джерел, новий сирійський лідер Ахмед аль-Шараа вимагає у Москви видати йому колишнього президента Сирії Башара аль-Асада, який втік до Росії, коли його скинули повстанці Шараа.

Ба більше, офіційний Дамаск закликає, щоб Кремль, яка підтримував Асада під час громадянської війни в Сирії, відновив довіру за допомогою "конкретних заходів, таких як компенсація, реконструкція і відновлення".

За словами журналістів, на прохання підтвердити, чи вимагали у Москви видати диктатора Башара Асада і виплатити компенсацію, речник Путіна Дмитро Пєсков відмовився від коментарів.

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін, чиї солдати і військово-повітряні сили роками підтримували Асада проти сирійських повстанців, має намір зберегти свою військово-морську базу в Тартусі і авіабазу Хмеймім поблизу портового міста Латакія.

Що важливо розуміти, втрата цих об'єктів стане критичним ударом по можливостях Кремля поширювати свою владу в регіоні.

Розвідка Британії оцінила ситуацію в Сирії

Згідно з даними британських розвідників, після падіння режиму Башара Асада в Сирії запанувала невизначеність щодо майбутньої присутності країни-агресорки РФ у східному Середземномор'ї.

Окрім того, наголошується, що російська Постійна середземноморська оперативна група не має доступу до своєї військово-морської бази в Тартусі для технічного обслуговування і матеріально-технічного забезпечення.

Міноборони Британії звертає увагу на те, що у регіоні немає порівнянної альтернативної бази для російської оперативної групи.

Майбутнє російських баз в Сирії залишається неясним, поки в країні панує політична невизначеність, вважають у британському Міноборони.

Британські розвідники попереджають, що країна-агресорка все одно буде робити все можливе, щоб зберегти свою присутність у Середземному морі.

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