Команда російського диктатора Володимира Путіна провела переговори із новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа. Під час них у Кремля вимагали видати колишнього диктатора Башара Асада, а також компенсувати завдані збитків.

Нова влада Сирії не збирається коритися Росії

За словами анонімних джерел, новий сирійський лідер Ахмед аль-Шараа вимагає у Москви видати йому колишнього президента Сирії Башара аль-Асада, який втік до Росії, коли його скинули повстанці Шараа.

Ба більше, офіційний Дамаск закликає, щоб Кремль, яка підтримував Асада під час громадянської війни в Сирії, відновив довіру за допомогою "конкретних заходів, таких як компенсація, реконструкція і відновлення".

За словами журналістів, на прохання підтвердити, чи вимагали у Москви видати диктатора Башара Асада і виплатити компенсацію, речник Путіна Дмитро Пєсков відмовився від коментарів.

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін, чиї солдати і військово-повітряні сили роками підтримували Асада проти сирійських повстанців, має намір зберегти свою військово-морську базу в Тартусі і авіабазу Хмеймім поблизу портового міста Латакія.

Що важливо розуміти, втрата цих об'єктів стане критичним ударом по можливостях Кремля поширювати свою владу в регіоні.

Розвідка Британії оцінила ситуацію в Сирії

Згідно з даними британських розвідників, після падіння режиму Башара Асада в Сирії запанувала невизначеність щодо майбутньої присутності країни-агресорки РФ у східному Середземномор'ї.

Окрім того, наголошується, що російська Постійна середземноморська оперативна група не має доступу до своєї військово-морської бази в Тартусі для технічного обслуговування і матеріально-технічного забезпечення.

Міноборони Британії звертає увагу на те, що у регіоні немає порівнянної альтернативної бази для російської оперативної групи.

Майбутнє російських баз в Сирії залишається неясним, поки в країні панує політична невизначеність, вважають у британському Міноборони. Поширити

Британські розвідники попереджають, що країна-агресорка все одно буде робити все можливе, щоб зберегти свою присутність у Середземному морі.