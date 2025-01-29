Новые власти Сирии выдвинули Путину неожиданное требование
Категория
Политика
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Новые власти Сирии выдвинули Путину неожиданное требование

Путин
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Источник:  Reuters

Команда российского диктатора Владимира Путина провела переговоры с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа. Во время них у Кремля потребовали выдать бывшего диктатора Башара Асада, а также компенсировать нанесенный ущерб.

Главные тезисы

  • Российская военно-морская база в Тартусе и авиабаза Хмейм в Сирии являются стратегически важными объектами для Кремля.
  • Падение режима Асада создает неопределенность касательно будущего присутствия России в Сирии.

Новые власти Сирии не собираются повиноваться России

По словам анонимных источников, новый сирийский лидер Ахмед аль-Шараа требует у Москвы выдать ему бежавшего в Россию бывшего президента Сирии Башара аль-Асада.

Более того, официальный Дамаск призывает, чтобы Кремль, поддерживавший Асада во время гражданской войны в Сирии, восстановил доверие с помощью "конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление".

За словами журналистов, на просьбу подтвердить, требовали ли у Москвы выдать диктатора Башара Асада и выплатить компенсацию, спикер Путина Дмитрий Песков отказался от комментариев.

Нелегитимный президент России Владимир Путин, чьи солдаты и военно-воздушные силы годами поддерживали Асада против сирийских повстанцев, намерен сохранить свою военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу Хмеймим вблизи портового города Латакия.

Что важно понимать, потеря этих объектов станет критическим ударом по возможностям Кремля распространять свою власть в регионе.

Разведка Британии оценила ситуацию в Сирии

Согласно данным британских разведчиков, после падения режима Башара Асада в Сирии воцарилась неопределенность по поводу будущего присутствия страны-агрессорки РФ в восточном Средиземноморье.

Кроме того, указано, что у российской Постоянной средиземноморской оперативной группы нет доступа к своей военно-морской базе в Тартусе для технического обслуживания и материально-технического обеспечения.

Минобороны Британии обращает внимание на то, что в регионе нет сравнимой альтернативной базы для российской оперативной группы.

Будущее российских баз в Сирии остается неясным, пока в стране властвует политическая неопределенность, считают в британском Минобороны.

Британские разведчики предупреждают, что страна-агрессорка будет делать все возможное, чтобы сохранить свое присутствие в Средиземном море.

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