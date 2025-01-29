Новые власти Сирии выдвинули Путину неожиданное требование

Команда российского диктатора Владимира Путина провела переговоры с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа. Во время них у Кремля потребовали выдать бывшего диктатора Башара Асада, а также компенсировать нанесенный ущерб.
Главные тезисы
- Российская военно-морская база в Тартусе и авиабаза Хмейм в Сирии являются стратегически важными объектами для Кремля.
- Падение режима Асада создает неопределенность касательно будущего присутствия России в Сирии.
Новые власти Сирии не собираются повиноваться России
По словам анонимных источников, новый сирийский лидер Ахмед аль-Шараа требует у Москвы выдать ему бежавшего в Россию бывшего президента Сирии Башара аль-Асада.
Более того, официальный Дамаск призывает, чтобы Кремль, поддерживавший Асада во время гражданской войны в Сирии, восстановил доверие с помощью "конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление".
За словами журналистов, на просьбу подтвердить, требовали ли у Москвы выдать диктатора Башара Асада и выплатить компенсацию, спикер Путина Дмитрий Песков отказался от комментариев.
Нелегитимный президент России Владимир Путин, чьи солдаты и военно-воздушные силы годами поддерживали Асада против сирийских повстанцев, намерен сохранить свою военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу Хмеймим вблизи портового города Латакия.
Что важно понимать, потеря этих объектов станет критическим ударом по возможностям Кремля распространять свою власть в регионе.
Разведка Британии оценила ситуацию в Сирии
Согласно данным британских разведчиков, после падения режима Башара Асада в Сирии воцарилась неопределенность по поводу будущего присутствия страны-агрессорки РФ в восточном Средиземноморье.
Кроме того, указано, что у российской Постоянной средиземноморской оперативной группы нет доступа к своей военно-морской базе в Тартусе для технического обслуживания и материально-технического обеспечения.
Минобороны Британии обращает внимание на то, что в регионе нет сравнимой альтернативной базы для российской оперативной группы.
Британские разведчики предупреждают, что страна-агрессорка будет делать все возможное, чтобы сохранить свое присутствие в Средиземном море.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-