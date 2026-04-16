Нові удари РФ по Одещині — є постраждалі, загорівся корабель

Росія уранці 16 квітня продовжила атакувати цивільну та портову інфраструктури Одещини. Є постраждалі, загорілося іноземне судно.

В Одесі в результаті атаки ударних безпілотників на території одного з міських ринків, на жаль, за попередніми даними, постраждало троє людей, серед них дитина.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Також пошкоджено дах та скління автосалону, а також 8 легкових автомобілів, що знаходилися всередині. На іншій локації ураження зазнав приватний будинок і автівка.

Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Також зафіксовано влучання БпЛА у цивільне вантажне судно під прапором Науру, з подальшим загоранням одного з контейнерів.

Пожежа ліквідована екіпажем. Судно продовжило рух. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.