Нові удари РФ по Одещині — є постраждалі, загорівся корабель

Росія уранці 16 квітня продовжила атакувати цивільну та портову інфраструктури Одещини. Є постраждалі, загорілося іноземне судно.
Головні тези:
- Уранці 16 квітня Росія продовжила атакувати цивільну та портову інфраструктури Одещини, в результаті чого є постраждалі та загорілося іноземне судно.
- Наслідки атаки ударних безпілотників в Одесі: постраждало троє людей, серед яких - дитина, пошкоджено автосалон та легкові автомобілі.
Наслідки ранкової атаки РФ по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини
В Одесі в результаті атаки ударних безпілотників на території одного з міських ринків, на жаль, за попередніми даними, постраждало троє людей, серед них дитина.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Також пошкоджено дах та скління автосалону, а також 8 легкових автомобілів, що знаходилися всередині. На іншій локації ураження зазнав приватний будинок і автівка.
Постраждалим надається вся необхідна допомога.
Також зафіксовано влучання БпЛА у цивільне вантажне судно під прапором Науру, з подальшим загоранням одного з контейнерів.
Пожежа ліквідована екіпажем. Судно продовжило рух. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.
