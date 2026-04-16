Новые удары РФ по Одещине — есть пострадавшие, загорелся корабль

Россия утром 16 апреля продолжила атаковать гражданскую и портовую инфраструктуру Одесской области. Есть пострадавшие, загорелось иностранное судно.
Главные тезисы
- Россия продолжила атаковать гражданскую и портовую инфраструктуру Одесской области, что привело к пострадавшим и загоревшему судну.
- В результате атаки ударных беспилотников в Одессе пострадали три человека, включая ребенка, и были повреждены автосалон и легковые автомобили.
Последствия утренней атаки РФ по гражданской и портовой инфраструктуре Одещины
В Одессе в результате атаки ударных беспилотников на территории одного из городских рынков, к сожалению, по предварительным данным, пострадали три человека, среди них ребенок.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Также повреждены крыша и остекление автосалона, а также 8 находившихся внутри легковых автомобилей. На другой локации поражение потерпел частный дом и автомобиль.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Также зафиксировано попадание БпЛА в гражданское грузовое судно под флагом Науру с последующим возгоранием одного из контейнеров.
Пожар ликвидирован экипажем. Судно продолжило движение. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
