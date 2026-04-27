Новий "економічний тигр" Європи. Кубілюс зробив прогноз майбутнього України

Стратегія ЄС щодо Росії має бути стратегією забезпечення процвітання України та перетворення її на нового економічного тигра Європи, який міг би допомогти трансформувати агресивного сусіда.

Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, який виступив через відеозв’язок на міжнародній конференції, що відбувається в Жешуві, під назвою “На шляху до Конференції з відновлення України, виміри безпеки та оборони”.

Процвітання України життєво важливе для сталого миру на всьому європейському континенті.

Авторитарна Росія та авторитарна Білорусь за режимів Путіна та Лукашенка є головною причиною відсутності миру на європейському континенті. Андрюс Кубілюс Європейський комісар з питань оборони та космосу

Тому авторитарну Росію слід сприймати як постійну загрозу демократії та миру, наголосив він.

На його думку, успішна Україна може спровокувати трансформації в Росії, оскільки її громадяни можуть бути натхненні економічним успіхом України.

Успіх України може надихнути пересічних росіян вимагати повернення до нормального життя.

Процвітання України залежить від успіху її європейської інтеграції, вважає Кубілюс.

Він виступив проти деяких європейських побоювань щодо того, що сильна українська економіка може створити проблеми для європейської промисловості, включаючи сільське господарство, нагадавши, що ті ж побоювання висловлювалися, коли Польща та країни Балтії були на шляху до вступу до ЄС.

Кубілюс зазначив, що тоді політичні лідери старої Європи побачили потенційні переваги розширення, що призвело до успішного завершення процесу вступу.

Згадуючи свою країну, Литву, яка досягла значного економічного зростання після вступу до ЄС, він висловив упевненість, що Україна досягне такого ж успіху.