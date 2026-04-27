Новий "економічний тигр" Європи. Кубілюс зробив прогноз майбутнього України

Стратегія ЄС щодо Росії має бути стратегією забезпечення процвітання України та перетворення її на нового економічного тигра Європи, який міг би допомогти трансформувати агресивного сусіда.
Головні тези:
- Україна може стати новим економічним тигром Європи з допомогою стратегії ЄС.
- Процвітання України необхідне для забезпечення сталого миру на континенті.
- Українська економіка може надихнути росіян вимагати змін у своїй країні.
Україна стане новим “економічним тигром” Європи — Кубілюс
Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, який виступив через відеозв’язок на міжнародній конференції, що відбувається в Жешуві, під назвою “На шляху до Конференції з відновлення України, виміри безпеки та оборони”.
Тому авторитарну Росію слід сприймати як постійну загрозу демократії та миру, наголосив він.
На його думку, успішна Україна може спровокувати трансформації в Росії, оскільки її громадяни можуть бути натхненні економічним успіхом України.
Успіх України може надихнути пересічних росіян вимагати повернення до нормального життя.
Процвітання України залежить від успіху її європейської інтеграції, вважає Кубілюс.
Кубілюс зазначив, що тоді політичні лідери старої Європи побачили потенційні переваги розширення, що призвело до успішного завершення процесу вступу.
Згадуючи свою країну, Литву, яка досягла значного економічного зростання після вступу до ЄС, він висловив упевненість, що Україна досягне такого ж успіху.
Через 20-25 років Україна стане новим економічним тигром Європи.
