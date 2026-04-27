Новый "экономический тигр" Европы. Кубилюс сделал прогноз будущего Украины

Стратегия ЕС по России должна быть стратегией обеспечения процветания Украины и превращения ее в нового экономического тигра Европы, который мог бы помочь трансформировать агрессивного соседа.
Главные тезисы
- Стратегия ЕС должна способствовать превращению Украины в экономического лидера Европы, способного трансформировать регион и вдохновить изменения в России.
- Процветание Украины необходимо для обеспечения устойчивого мира на континенте и может помочь рядовым россиянам стремиться к лучшей жизни.
Украина станет новым "экономическим тигром" Европы — Кубилюс
Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, выступивший через видеосвязь на проходящей в Жешуве международной конференции под названием "На пути к Конференции по восстановлению Украины, измерения безопасности и обороны".
Поэтому авторитарную Россию следует воспринимать как постоянную угрозу демократии и миру, подчеркнул он.
По его мнению, успешная Украина может спровоцировать трансформации в России, поскольку ее граждане могут быть вдохновлены экономическим успехом Украины.
Успех Украины может вдохновить рядовых россиян потребовать возвращения к нормальной жизни.
Процветание Украины зависит от успеха ее европейской интеграции, считает Кубилюс.
Кубилюс отметил, что тогда политические лидеры старой Европы увидели потенциальные преимущества расширения, что привело к успешному завершению процесса вступления.
Вспоминая свою страну, Литву, которая достигла значительного экономического роста после вступления в ЕС, он выразил уверенность, что Украина добьется такого же успеха.
Через 20-25 лет Украина станет новым экономическим тигром Европы.
Больше по теме
