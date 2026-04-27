Новый "экономический тигр" Европы. Кубилюс сделал прогноз будущего Украины
Стратегия ЕС по России должна быть стратегией обеспечения процветания Украины и превращения ее в нового экономического тигра Европы, который мог бы помочь трансформировать агрессивного соседа.

Главные тезисы

  • Стратегия ЕС должна способствовать превращению Украины в экономического лидера Европы, способного трансформировать регион и вдохновить изменения в России.
  • Процветание Украины необходимо для обеспечения устойчивого мира на континенте и может помочь рядовым россиянам стремиться к лучшей жизни.

Украина станет новым "экономическим тигром" Европы — Кубилюс

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, выступивший через видеосвязь на проходящей в Жешуве международной конференции под названием "На пути к Конференции по восстановлению Украины, измерения безопасности и обороны".

Процветание Украины жизненно важно для стабильного мира на всем европейском континенте.

Авторитарная Россия и авторитарная Беларусь в режиме Путина и Лукашенко являются главной причиной отсутствия мира на европейском континенте.

Андрюс Кубилюс

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса

Поэтому авторитарную Россию следует воспринимать как постоянную угрозу демократии и миру, подчеркнул он.

По его мнению, успешная Украина может спровоцировать трансформации в России, поскольку ее граждане могут быть вдохновлены экономическим успехом Украины.

Успех Украины может вдохновить рядовых россиян потребовать возвращения к нормальной жизни.

Процветание Украины зависит от успеха ее европейской интеграции, считает Кубилюс.

Он выступил против некоторых европейских опасений по поводу того, что сильная украинская экономика может создать проблемы для европейской промышленности, включая сельское хозяйство, напомнив, что те же опасения высказывались, когда Польша и страны Балтии были на пути вступления в ЕС.

Кубилюс отметил, что тогда политические лидеры старой Европы увидели потенциальные преимущества расширения, что привело к успешному завершению процесса вступления.

Вспоминая свою страну, Литву, которая достигла значительного экономического роста после вступления в ЕС, он выразил уверенность, что Украина добьется такого же успеха.

Через 20-25 лет Украина станет новым экономическим тигром Европы.

