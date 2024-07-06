Новий прем’єр Британії Стармер звернувся до Зеленського після свого обрання

Новообраний британський лідер Кір Стармер запевнив українського президента Володимира Зеленського у тому, що офіційно Лондон за його правління продовжить підтримувати Україну.
Головні тези:
- Стармер висловлював підтримку українському народу ще задовго до свого обрання, відвідавши Україну та побачивши наслідки російської агресії.
- Прем’єр-міністр Британії вже раніше демонстрував свою залученість до справ України та сприяння у відновленні країни після війни.
- Підтримка та співпраця між Україною та Великою Британією будуть лише посилюватися.
Зеленський та Стармер провели телефонні перемовини
За словами глави держави, він був радий провести першу телефонну розмову із Кіром Стармером у день призначення його новим прем’єр-міністром Великої Британії.
Як зазначив український лідер, Стармер запевнив його в тому, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою.
Окрім того, вказано, що сторони встигли скоординувати позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами.
Що відомо про ставлення Кіра Стармера до України
Багато років поспіль політик заявляв, що він підтримує український народ, який став жертвою російської війни.
Окрім того, рік тому він здійснив неанонсований візит до України, під час якого зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Також Кір Стармер приїхав до Бучі, яка стала одним з головних місць воєнних злочинів Росії за час повномасштабної агресії.
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