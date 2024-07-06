Новий прем’єр Британії Стармер звернувся до Зеленського після свого обрання

Новообраний британський лідер Кір Стармер запевнив українського президента Володимира Зеленського у тому, що офіційно Лондон за його правління продовжить підтримувати Україну.

Зеленський та Стармер провели телефонні перемовини

За словами глави держави, він був радий провести першу телефонну розмову із Кіром Стармером у день призначення його новим прем’єр-міністром Великої Британії.

Привітав його з перемогою на виборах і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов’язує з новим урядом. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив український лідер, Стармер запевнив його в тому, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою.

Окрім того, вказано, що сторони встигли скоординувати позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами.

Обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією, — додав Володимир Зеленський. Поширити

Радий провести телефонну розмову із сером Кіром Стармером у день призначення його новим Прем’єр-міністром Великої Британії. Привітав його з перемогою на виборах і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов’язує з новим урядом.



Я вдячний Кіру Стармеру за… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 5, 2024

Що відомо про ставлення Кіра Стармера до України

Багато років поспіль політик заявляв, що він підтримує український народ, який став жертвою російської війни.

Окрім того, рік тому він здійснив неанонсований візит до України, під час якого зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Також Кір Стармер приїхав до Бучі, яка стала одним з головних місць воєнних злочинів Росії за час повномасштабної агресії.