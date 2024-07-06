Новый премьер Британии Стармер обратился к Зеленскому после своего избрания

Новоизбранный британский лидер Кир Стармер заверил украинского президента Владимира Зеленского в том, что официальный Лондон при его правлении продолжит поддерживать Украину.
Главные тезисы
- Стармер выражал поддержку украинскому народу еще задолго до избрания, посетив Украину и увидев последствия российской агрессии.
- Премьер-министр Британии уже ранее демонстрировал свою вовлеченность в дела Украины и содействие в восстановлении страны после войны.
- Поддержка и сотрудничество между Украиной и Великобританией будут только усиливаться.
Зеленский и Стармер провели телефонные переговоры
По словам главы государства, он был рад провести первый телефонный разговор с Киром Стармером в день назначения его новым премьер-министром Великобритании.
Как отметил украинский лидер, Стармер заверил его в том, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной.
Кроме того, указано, что стороны успели скоординировать позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями.
Что известно об отношении Кира Стармера к Украине
Многие годы политик заявлял, что он поддерживает украинский народ, который стал жертвой российской войны.
Кроме того, год назад он совершил неанонсированный визит в Украину, во время которого встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Также Кир Стармер приехал в Бучу, которая стала одним из главных мест военных преступлений России за время полномасштабной агрессии.
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