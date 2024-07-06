Новый премьер Британии Стармер обратился к Зеленскому после своего избрания
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Новый премьер Британии Стармер обратился к Зеленскому после своего избрания

Владимир Зеленский
Стармер и Зеленский
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Новоизбранный британский лидер Кир Стармер заверил украинского президента Владимира Зеленского в том, что официальный Лондон при его правлении продолжит поддерживать Украину.

Главные тезисы

  • Стармер выражал поддержку украинскому народу еще задолго до избрания, посетив Украину и увидев последствия российской агрессии.
  • Премьер-министр Британии уже ранее демонстрировал свою вовлеченность в дела Украины и содействие в восстановлении страны после войны.
  • Поддержка и сотрудничество между Украиной и Великобританией будут только усиливаться.

Зеленский и Стармер провели телефонные переговоры

По словам главы государства, он был рад провести первый телефонный разговор с Киром Стармером в день назначения его новым премьер-министром Великобритании.

Поздравил его с победой на выборах и пожелал успешно реализовать ожидания, связываемые британским народом с новым правительством.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил украинский лидер, Стармер заверил его в том, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной.

Кроме того, указано, что стороны успели скоординировать позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями.

Обсудили продолжение двустороннего сотрудничества, в частности, подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией, — добавил Владимир Зеленский.

Что известно об отношении Кира Стармера к Украине

Многие годы политик заявлял, что он поддерживает украинский народ, который стал жертвой российской войны.

Кроме того, год назад он совершил неанонсированный визит в Украину, во время которого встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Также Кир Стармер приехал в Бучу, которая стала одним из главных мест военных преступлений России за время полномасштабной агрессии.

Ужасно видеть свидетельства зверств, которые я увидел сегодня утром. Фотографии гражданских лиц в окрестностях Киева с завязанными глазами, со связанными за спиной руками. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть возмещение ущерба во время восстановления Украины.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер-министр Британии

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