Новый премьер Британии Стармер обратился к Зеленскому после своего избрания

Новоизбранный британский лидер Кир Стармер заверил украинского президента Владимира Зеленского в том, что официальный Лондон при его правлении продолжит поддерживать Украину.

Зеленский и Стармер провели телефонные переговоры

По словам главы государства, он был рад провести первый телефонный разговор с Киром Стармером в день назначения его новым премьер-министром Великобритании.

Поздравил его с победой на выборах и пожелал успешно реализовать ожидания, связываемые британским народом с новым правительством. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил украинский лидер, Стармер заверил его в том, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной.

Кроме того, указано, что стороны успели скоординировать позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями.

Обсудили продолжение двустороннего сотрудничества, в частности, подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией, — добавил Владимир Зеленский. Поделиться

Радий провести телефонну розмову із сером Кіром Стармером у день призначення його новим Прем’єр-міністром Великої Британії. Привітав його з перемогою на виборах і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов’язує з новим урядом.



Я вдячний Кіру Стармеру за… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 5, 2024

Что известно об отношении Кира Стармера к Украине

Многие годы политик заявлял, что он поддерживает украинский народ, который стал жертвой российской войны.

Кроме того, год назад он совершил неанонсированный визит в Украину, во время которого встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Также Кир Стармер приехал в Бучу, которая стала одним из главных мест военных преступлений России за время полномасштабной агрессии.