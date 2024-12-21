Новий пункт пропуску "Нижанковичі — Мальховичі" запрацював на кордоні України з Польщею
Категорія
Україна
Дата публікації

Новий пункт пропуску "Нижанковичі — Мальховичі" запрацював на кордоні України з Польщею

ПП
Джерело:  Суспільне

21 грудня на Львівщині запрацював автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі — Мальховичі". Він розрахований на автомобілі, автобуси та вантажний транспорт.

Головні тези:

  • Новий автомобільний пункт пропуску “Нижанковичі — Мальховичі” на кордоні з Польщею запрацював на Львівщині.
  • Пункт пропуску розрахований на рух автомобілів, автобусів та вантажного транспорту до 3,5 тонн.
  • Максимальна пропускна спроможність пункту становить до 4 тисяч автомобілів у дві сторони та 100 автобусів.

На кордоні з Польщею запрацював новий пункт пропуску

Вранці пункт пропуску перетнула перша автівка. Досі через "Нижанковичі — Мальховичі" могли їздити лише порожні вантажні автомобілі. Тепер пункт пропуску запрацював повноцінно для легкових автівок, автобусів та для вантажівок до 3,5 тонн.

У пресслужбі Львівської митниці повідомили, що на в'їзд в Україну передбачено шість смуг для легкових автомобілів і одна автобусна. На виїзд з України — чотири легкових та одна автобусна.

Максимальна пропускна спроможність цього пункту пропуску за тими нормативами, за якими він будувався — це до 4 тисяч автомобілів в дві сторони, тобто, 2 тисячі на виїзд і 2 тисячі на в'їзд. І 100 автобусів. На сьогодні 90% пасажирів України перетинають кордон саме автомобільними пунктами пропуску. І тільки 10% — залізницею. Тому збільшення спроможності кожного автомобільного пункту пропуску сьогодні надважливе, — каже заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

"Нижанковичі — Мальховичі"

ПП "Нижанковичі — Мальховичі" передбачає спільний контроль українських і польських митників та прикордонників. Відповідна інфраструктура розташована з польського боку.

Зведення пункту пропуску профінансувала польська сторона. За словами воєводи Підкарпатського воєводства Єви Леніарт, вартість проєкту — 145 мільйонів злотих. Будівництво тривало з 2021 року.

Польські фермери погрожують заблокувати кордон з Україною

Фермери з Польщі, які проводять акції протесту на пункті пропуску Медика, призупинили блокування терміном до 10 грудня, даючи змогу очільнику Мінсільгоспу Польщі відповісти на висунуті вимоги. 

Журналісти польського видання TOK FM посилаються на заяву співорганізатора протесту, лідера організації "Обдурене село" Романа Кондрува, який зазначив, що протести призупинено, однак не припинено.

Ми даємо міністру час, і якщо нічого не буде вирішено, то ми обов'язково знову вийдемо до кордону. І це вже буде масовий протест, акції будуть на всьому східному кордон, — попередив Кондрув.

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