Новый пункт пропуска "Нижанковичи — Мальховичи" заработал на границе Украины с Польшей
Категория
Украина
Дата публикации

Новый пункт пропуска "Нижанковичи — Мальховичи" заработал на границе Украины с Польшей

"Нижанковичи — Мальховичи"
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Источник:  Суспільне

21 декабря во Львовской области заработал автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи — Мальховичи". Он рассчитан на автомобили, автобусы и грузовой транспорт.

Главные тезисы

  • Новый пункт пропуска “Нижанковичи — Мальховичи” на границе Украины с Польшей открыт для автотранспорта в Львовской области.
  • Пропускная способность пункта достигает 4 тысяч автомобилей в две стороны и 100 автобусов.
  • Инфраструктура пункта предусматривает совместный контроль украинских и польских таможенников и пограничников.

На границе с Польшей заработал новый пункт пропуска

Утром пункт пропуска пересек первый автомобиль. До сих пор через "Нижанковичи — Мальховичи" могли ездить только пустые грузовые автомобили. Теперь пункт пропуска заработал полноценно для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков до 3,5 тонн.

В пресс-службе Львовской таможни сообщили, что на въезд в Украину предусмотрено шесть полос для легковых автомобилей и одна автобусная. На выезд из Украины — четыре легковых и одна автобусная.

Максимальная пропускная способность этого пункта пропуска по тем нормативам, по которым он строился — это до 4 тысяч автомобилей в две стороны, то есть 2 тысячи на выезд и 2 тысячи на въезд. И 100 автобусов. На сегодняшний день 90% пассажиров Украины пересекают границу именно автомобильными пунктами пропуска. И только 10% — по железной дороге. Поэтому увеличение возможности каждого автомобильного пункта пропуска сегодня очень важно, — говорит заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

"Нижанковичи — Мальховичи"

ЧП "Нижанковичи — Мальховичи" предусматривает совместный контроль украинских и польских таможенников и пограничников. Соответствующая инфраструктура находится с польской стороны.

Строительство пункта пропуска профинансировала польская сторона. По словам воеводы Подкарпатского воеводства Евы Лениарт, стоимость проекта составляет 145 миллионов злотых. Строительство продолжалось с 2021 года.

Польские фермеры угрожают заблокировать границу с Украиной

Фермеры из Польши, проводящие акции протеста на пункте пропуска Медика, приостановили блокировку сроком до 10 декабря, позволяя главе Минсельхоза Польши ответить на выдвинутые требования.

Журналисты польского издания TOK FM ссылаются на заявление соорганизатора протеста, лидера организации "Обманутая деревня" Романа Кондрува, который отметил, что протесты приостановлены, однако не прекращены.

Мы даем министру время, и если ничего не будет решено, то обязательно снова выйдем к границе. И это уже будет массовый протест, акции будут на всей восточной границе, — предупредил Кондрув.

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