NYT попереджає про серйозну загрозу для оборонної промисловості України
Категорія
Україна
Дата публікації

NYT попереджає про серйозну загрозу для оборонної промисловості України

українська зброя
Джерело:  The New York Times

Після активних атак РФ Україна знову зіткнулася з величезною проблемою забезпечення електропостачанням. Кабмін уже запровадив графіки відключень світла, однак це може стати новим ударом по оборонної промисловості країни, пише The New York Times.

Перебої з електропостачанням можуть стати причиною нових проблем для України

За словами очільника ДТЕК Максима Тимченка, це ще одна лінія фронту у війні. Він також звернув увагу на те, що працівники компанії беруть участь у "гонці з часом", щоб відновити електропостачання споживачів.

Редакція видання NYT звертає увагу на те, що відключення електроенергії може вплинути не лише на цивільних, а й стати серйозним викликом для оборонної промисловості України, коли вона повинна працювати вкрай активно.

Це, безумовно, сповільнює виробництво, і воно стає дорожчим. Цивільному населенню легше вижити без електроенергії, але для військового виробництва під час війни її наявність критично важлива, — наголосив Олександр Дмитрієв, який займається координацією зусиль із забезпечення військових зброєю та іншим обладнанням.

Україна розраховує на допомогу союзників

Керівництво ДТЕК просить партнерів офіційного Києва надати Україні вживане обладнання, яке їм більше не потрібне.

Як зазначають фахівців, купити або замовити виробництво нового обладнання швидко неможливо.

Єдиний спосіб — отримати вживане обладнання від країн, які його більше не потребують, і для цього потрібна лише їхня політична воля, — пояснив прессекретар компанії Павло Білодід.

Також врятувати ситуацію в Україні може більша кількість систем ППО, особливо Patriot, ЩОБ захистити свою енергосистему та протистояти російському наступу на Харківщині.

Український лідер Володимир Зеленський нещодавно заявив, що лише два Patriot для Харківської області можуть суттєво допомогти у захисті життів від російського терору.

Також президент попросив українців та бізнес до відповідального споживання електроенергії.

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