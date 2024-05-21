NYT предупреждает о серьезной угрозе оборонной промышленности Украины

После активных атак РФ Украина снова столкнулась с огромной проблемой обеспечения электроснабжением. Кабмин уже ввел графики отключения света, однако это может стать новым ударом по оборонной промышленности страны, пишет The New York Times.

Перебои с электроснабжением могут стать причиной новых проблем для Украины

По словам главы ДТЭК Максима Тимченко, это еще одна линия фронта в войне. Он также обратил внимание на то, что работники компании участвуют “в гонке со временем”, чтобы возобновить электроснабжение потребителей.

Редакция издания NYT обращает внимание на то, что отключение электроэнергии может повлиять не только на гражданских, но и стать серьезным вызовом для оборонной промышленности Украины, когда она должна работать крайне активно.

Это, безусловно, замедляет производство, и оно становится дороже. Гражданскому населению легче выжить без электроэнергии, но для военного производства во время войны ее наличие критически важно, — подчеркнул Александр Дмитриев, занимающийся координацией усилий по обеспечению военных оружием и другим оборудованием. Поделиться

Украина рассчитывает на помощь союзников

Руководство ДТЭК просит партнеров официального Киева предоставить Украине б/у оборудование, которое им больше не нужно.

Как отмечают специалисты, купить или заказать производство нового оборудования быстро невозможно.

Единственный способ — получить подержанное оборудование от стран, которые в нем больше не нуждаются, и для этого нужна только их политическая воля, — объяснил пресс-секретарь компании Павел Билодид. Поделиться

Также спасти ситуацию в Украине может большее количество систем ПВО, особенно Patriot, чтобы защитить свою энергосистему и противостоять российскому наступлению на Харьковщине.

Украинский лидер Владимир Зеленский недавно заявил, что всего два Patriot для Харьковской области могут существенно помочь в защите жизней от российского террора.

Также президент призвал украинцев и бизнес к ответственному в вопросе потребления электроэнергии.