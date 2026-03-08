ОАЕ вперше завдали удару по Ірану — інсайдери
Read in English
Джерело:  Ynet

8 березня Об'єднані Арабські Емірати нібито вперше завдали удару по Ірану — про це повідомляють ізраїльські ЗМІ, однак офіційних підтверджень цій інформації поки немає.

Головні тези:

  • Іран запевняє, що не мав наміру атакувати сусідів і це, мовляв, було помилкою.
  • Трамп хоче, попри все, добитися капітуляції від Ірану.

ОАЕ могли атакувати Іран — що відомо

Видання ynet дізналося від своїх анонімних джерел, що під удар ОАЕ нібито потрапив іранський опріснювальний завод.

Як вважають в Ізраїлі, цей удар є "лише сигналом режиму".

Якщо іранські атаки посиляться, то існує реальна можливість, що ОАЕ приєднаються до кампанії, навіть якщо в обмеженому обсязі, — наголошують журналісти.

Абу-Дабі поки жодним чином офіційно не підтверджував та не спростовував інформацію про його атаку на Іран.

Що важливо розуміти, щонайменше троє людей в Об'єднаних Арабських Еміратах загинули внаслідок ударів Ірану 28 лютого — 1 березня.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан стверджує, що Тегеран більше не буде атакувати своїх сусідів, а також додає, що всі попередні удари були помилкою.

На його переконання, вони були спричинені непорозумінням у лавах.

Дональд Трамп заявив, що буде воювати проти Ірана, аж поки той не оголосить про свою капітуляцію.

