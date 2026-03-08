ОАЕ вперше завдали удару по Ірану — інсайдери

8 березня Об'єднані Арабські Емірати нібито вперше завдали удару по Ірану — про це повідомляють ізраїльські ЗМІ, однак офіційних підтверджень цій інформації поки немає.
Головні тези:
- Іран запевняє, що не мав наміру атакувати сусідів і це, мовляв, було помилкою.
- Трамп хоче, попри все, добитися капітуляції від Ірану.
ОАЕ могли атакувати Іран — що відомо
Видання ynet дізналося від своїх анонімних джерел, що під удар ОАЕ нібито потрапив іранський опріснювальний завод.
Як вважають в Ізраїлі, цей удар є "лише сигналом режиму".
Абу-Дабі поки жодним чином офіційно не підтверджував та не спростовував інформацію про його атаку на Іран.
Що важливо розуміти, щонайменше троє людей в Об'єднаних Арабських Еміратах загинули внаслідок ударів Ірану 28 лютого — 1 березня.
Президент Ірану Масуд Пезешкіан стверджує, що Тегеран більше не буде атакувати своїх сусідів, а також додає, що всі попередні удари були помилкою.
На його переконання, вони були спричинені непорозумінням у лавах.
Дональд Трамп заявив, що буде воювати проти Ірана, аж поки той не оголосить про свою капітуляцію.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-