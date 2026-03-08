ОАЭ впервые нанесли удар по Ирану — инсайдеры

8 марта Объединенные Арабские Эмираты якобы впервые нанесли удар по Ирану — об этом сообщают израильские СМИ, однако официальных подтверждений этой информации пока нет.

ОАЭ могли атаковать Иран — что известно

Издание ynet узнало от своих анонимных источников, что под удар ОАЭ якобы попал иранский опреснительный завод.

Как считают в Израиле, этот удар является "только сигналом режиму".

Если иранские атаки усилятся, существует реальная возможность, что ОАЭ присоединятся к кампании, даже если в ограниченном объеме, — отмечают журналисты. Поделиться

Абу-Даби пока никак официально не подтверждал и не опровергал информацию о его атаке на Иран.

Что важно понимать, по меньшей мере три человека в Объединенных Арабских Эмиратах погибли в результате ударов Ирана 28 февраля — 1 марта.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан утверждает, что Тегеран больше не будет атаковать своих соседей и добавляет, что все предыдущие удары были ошибкой.

По его убеждению, они были вызваны недоразумением в войсках.

Дональд Трамп заявил, что будет воевать против Ирана, пока тот не объявит о своей капитуляции.