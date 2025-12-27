"Обдумана кампанія терору". Представники країн ЄС відреагували на масовану атаку РФ по Україні

Представники країн ЄС відреагували на чергову масовану російську атаку України в ніч проти 27 грудня.

Євросоюз жорстко відреагував на масований обстріл України Росією у ніч проти 27 грудня

Так, міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл зауважив, що «Росія стверджує, що хоче миру», але атакувала Україну на Різдво та знову минулої ночі дронами та балістичними ракетами.

Це не ознаки миру. Якщо Росія хоче займатися серйозною дипломатією, вона повинна припинити атакувати Україну.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що «Росія сіє терор, війну, смерть і руйнування, тоді як світ мирно святкує Різдво».

Жорстокість Кремля, спрямована проти житлових районів та енергетичної інфраструктури, яка призводить до поранень і загибелі цивільних осіб в Україні, очевидна для всіх. Щоб зупинити це, необхідно посилити тиск на Росію. Поширити

As President Zelenskyy prepares to meet with President Trump — once again demonstrating Ukraine’s commitment to peace — Russia is escalating its attacks in a deliberate effort to sabotage and poison any serious diplomatic effort to end the war.



Overnight, hundreds of drones and… — Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) December 27, 2025

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс назвав обстріл Росії «обдуманою кампанією терору та ескалації».

Росія посилює свої атаки, навмисно намагаючись саботувати та отруїти будь-які серйозні дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни. У різдвяний період, коли сім'ї повинні бути разом у безпеці, Москва знову обрала терор замість миру. Це не поведінка держави, яка прагне припинити війну. Це обдумана кампанія терору та ескалації. Для Кремля справжній мир підриває його імперські амбіції — і саме тому він відкидається.

За його словами, тиск на Росію залишається недостатнім.

Україна потребує гарантій безпеки якомога швидше: сильної та добре фінансованої української армії; майбутнього, закріпленого в Європейському Союзі, та стабільності, яку він забезпечує; гарантій безпеки, підтриманих США та Коаліцією охочих, готових захищати повітряний простір, сушу та море України.

Contrary to President Trump’s expectations and despite the readiness to make compromises by @ZelenskyyUa, Russia attacked again Kyiv’s residential districts. I will speak today about the chances for peace with the leaders of i.a Ukraine, Germany, France, the UK, Italy, and the EU — Donald Tusk (@donaldtusk) December 27, 2025

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що "всупереч очікуванням президента США Дональда Трампа та готовності Президента України Володимира Зеленського йти на компроміси Росія знову атакувала житлові райони Києва".