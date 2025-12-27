"Обдуманная кампания террора". Представители стран ЕС отреагировали на массированную атаку РФ по Украине
"Обдуманная кампания террора". Представители стран ЕС отреагировали на массированную атаку РФ по Украине

Представители стран ЕС отреагировали на очередную массированную российскую атаку Украины в ночь на 27 декабря.

Главные тезисы

  • Массированная атака России на Украину вызвала острую реакцию представителей ЕС, которые называют ее обдуманной кампанией террора и эскалации.
  • Евросоюз призывает усилить давление на Россию и обеспечить гарантии безопасности для Украины с поддержкой ЕС, США и Коалиции желающих.
  • Представители стран ЕС видят в действиях Кремля попытку подорвать мир и стабильность в регионе, осуждая целевые атаки на гражданские объекты.

Евросоюз жестко отреагировал на массированный обстрел Украины Россией в ночь на 27 декабря

Так, министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил отметил, что «Россия утверждает, что хочет мира», но атаковала Украину на Рождество и снова минувшей ночью дронами и баллистическими ракетами.

Это не признак мира. Если Россия хочет заниматься серьезной дипломатией, она должна перестать атаковать Украину.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что «Россия сеет террор, войну, смерть и разрушение, тогда как мир мирно празднует Рождество».

Жестокость Кремля, направленная против жилых районов и энергетической инфраструктуры, которая приводит к ранениям и гибели гражданских лиц в Украине, очевидна для всех. Чтобы остановить это, необходимо усилить давление на Россию.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал обстрел России «обдуманной кампанией террора и эскалации».

Россия усиливает свои атаки, намеренно пытаясь саботировать и отравить любые серьезные дипломатические усилия, направленные на прекращение войны. В рождественский период, когда семьи должны быть вместе в безопасности, Москва снова избрала террор вместо мира. Это не поведение государства, стремящегося прекратить войну. Это обдуманная кампания по террору и эскалации. Для Кремля подлинный мир подрывает его имперские амбиции — и именно поэтому он отвергается.

По его словам, давление на Россию остается недостаточным.

Украина нуждается в гарантиях безопасности как можно скорее: сильной и хорошо финансированной украинской армии; будущего, закрепленного в Европейском Союзе, и обеспечиваемой им стабильности; гарантий безопасности, поддержанных США и Коалицией, желающих защищать воздушное пространство, сушу и море Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "вопреки ожиданиям президента США Дональда Трампа и готовности Президента Украины Владимира Зеленского идти на компромиссы Россия снова атаковала жилые районы Киева".

