"Обдуманная кампания террора". Представители стран ЕС отреагировали на массированную атаку РФ по Украине

Евросоюз жестко отреагировал на массированный обстрел Украины Россией в ночь на 27 декабря

Так, министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил отметил, что «Россия утверждает, что хочет мира», но атаковала Украину на Рождество и снова минувшей ночью дронами и баллистическими ракетами.

Это не признак мира. Если Россия хочет заниматься серьезной дипломатией, она должна перестать атаковать Украину.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что «Россия сеет террор, войну, смерть и разрушение, тогда как мир мирно празднует Рождество».

Жестокость Кремля, направленная против жилых районов и энергетической инфраструктуры, которая приводит к ранениям и гибели гражданских лиц в Украине, очевидна для всех. Чтобы остановить это, необходимо усилить давление на Россию. Поделиться

As President Zelenskyy prepares to meet with President Trump — once again demonstrating Ukraine’s commitment to peace — Russia is escalating its attacks in a deliberate effort to sabotage and poison any serious diplomatic effort to end the war.



Overnight, hundreds of drones and… — Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) December 27, 2025

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал обстрел России «обдуманной кампанией террора и эскалации».

Россия усиливает свои атаки, намеренно пытаясь саботировать и отравить любые серьезные дипломатические усилия, направленные на прекращение войны. В рождественский период, когда семьи должны быть вместе в безопасности, Москва снова избрала террор вместо мира. Это не поведение государства, стремящегося прекратить войну. Это обдуманная кампания по террору и эскалации. Для Кремля подлинный мир подрывает его имперские амбиции — и именно поэтому он отвергается.

По его словам, давление на Россию остается недостаточным.

Украина нуждается в гарантиях безопасности как можно скорее: сильной и хорошо финансированной украинской армии; будущего, закрепленного в Европейском Союзе, и обеспечиваемой им стабильности; гарантий безопасности, поддержанных США и Коалицией, желающих защищать воздушное пространство, сушу и море Украины.

Contrary to President Trump’s expectations and despite the readiness to make compromises by @ZelenskyyUa, Russia attacked again Kyiv’s residential districts. I will speak today about the chances for peace with the leaders of i.a Ukraine, Germany, France, the UK, Italy, and the EU — Donald Tusk (@donaldtusk) December 27, 2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "вопреки ожиданиям президента США Дональда Трампа и готовности Президента Украины Владимира Зеленского идти на компромиссы Россия снова атаковала жилые районы Киева".