"Обдуманная кампания террора". Представители стран ЕС отреагировали на массированную атаку РФ по Украине

Представители стран ЕС отреагировали на очередную массированную российскую атаку Украины в ночь на 27 декабря.
Главные тезисы
- Массированная атака России на Украину вызвала острую реакцию представителей ЕС, которые называют ее обдуманной кампанией террора и эскалации.
- Евросоюз призывает усилить давление на Россию и обеспечить гарантии безопасности для Украины с поддержкой ЕС, США и Коалиции желающих.
- Представители стран ЕС видят в действиях Кремля попытку подорвать мир и стабильность в регионе, осуждая целевые атаки на гражданские объекты.
Евросоюз жестко отреагировал на массированный обстрел Украины Россией в ночь на 27 декабря
Так, министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил отметил, что «Россия утверждает, что хочет мира», но атаковала Украину на Рождество и снова минувшей ночью дронами и баллистическими ракетами.
Это не признак мира. Если Россия хочет заниматься серьезной дипломатией, она должна перестать атаковать Украину.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что «Россия сеет террор, войну, смерть и разрушение, тогда как мир мирно празднует Рождество».
As President Zelenskyy prepares to meet with President Trump — once again demonstrating Ukraine’s commitment to peace — Russia is escalating its attacks in a deliberate effort to sabotage and poison any serious diplomatic effort to end the war.— Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) December 27, 2025
Overnight, hundreds of drones and…
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал обстрел России «обдуманной кампанией террора и эскалации».
Россия усиливает свои атаки, намеренно пытаясь саботировать и отравить любые серьезные дипломатические усилия, направленные на прекращение войны. В рождественский период, когда семьи должны быть вместе в безопасности, Москва снова избрала террор вместо мира. Это не поведение государства, стремящегося прекратить войну. Это обдуманная кампания по террору и эскалации. Для Кремля подлинный мир подрывает его имперские амбиции — и именно поэтому он отвергается.
По его словам, давление на Россию остается недостаточным.
Украина нуждается в гарантиях безопасности как можно скорее: сильной и хорошо финансированной украинской армии; будущего, закрепленного в Европейском Союзе, и обеспечиваемой им стабильности; гарантий безопасности, поддержанных США и Коалицией, желающих защищать воздушное пространство, сушу и море Украины.
Contrary to President Trump’s expectations and despite the readiness to make compromises by @ZelenskyyUa, Russia attacked again Kyiv’s residential districts. I will speak today about the chances for peace with the leaders of i.a Ukraine, Germany, France, the UK, Italy, and the EU— Donald Tusk (@donaldtusk) December 27, 2025
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "вопреки ожиданиям президента США Дональда Трампа и готовности Президента Украины Владимира Зеленского идти на компромиссы Россия снова атаковала жилые районы Киева".
