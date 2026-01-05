Оборонний завод АТ "Енергія" горів у Єльці на тлі атаки БпЛА — відео
Оборонний завод АТ "Енергія" горів у Єльці на тлі атаки БпЛА — відео

бавовна
Read in English
Джерело:  online.ua

Увечері 4 січня дрони атакували місто Єлець Липецької області РФ. Після атаки загорівся місцевий оборонний завод АТ "Енергія".

Головні тези:

  • Увечері 4 січня оборонний завод АТ “Енергія” загорівся у Єльці через атаку дронів.
  • Кадри очевидців підтверджують загоряння на заводі, який спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму для різних галузей, включаючи оборонну промисловість.
  • Завод виробляє акумулятори для дронів, батареї для авіації та флоту, використовуючись в різних секторах енергетики.

Дрони атакували оборонний завод АТ “Енергія”

Атака на Єлець почалася приблизно о 20:00 за київським часом. Після цього над оборонним заводом АТ "Енергія" став підійматися чорний дим і було видно пожежу.

Паралельно в соцмережах поширювалися кадри, які підтверджують, що в районі об'єкта сталося загоряння.

Трохи пізніше ASTRA, пославшись на свого OSINT-аналітика, підтвердило, що горить саме оборонний завод. Зокрема, було зазначено, що кадри очевидців знято приблизно за 900 метрів від атакованого підприємства.

Також паблік зазначив, що завод "Енергія" спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму.

Продукція заводу широко використовується в різних секторах, включно з оборонною промисловістю, цивільною авіацією, морським транспортом та енергетичним комплексом... "Энергия" виробляє, зокрема, акумулятори для (дронів — ред.), а також батареї для авіації та флоту.

