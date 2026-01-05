Оборонний завод АТ "Енергія" горів у Єльці на тлі атаки БпЛА — відео

Увечері 4 січня дрони атакували місто Єлець Липецької області РФ. Після атаки загорівся місцевий оборонний завод АТ "Енергія".
Головні тези:
- Увечері 4 січня оборонний завод АТ “Енергія” загорівся у Єльці через атаку дронів.
- Кадри очевидців підтверджують загоряння на заводі, який спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму для різних галузей, включаючи оборонну промисловість.
- Завод виробляє акумулятори для дронів, батареї для авіації та флоту, використовуючись в різних секторах енергетики.
Дрони атакували оборонний завод АТ “Енергія”
Атака на Єлець почалася приблизно о 20:00 за київським часом. Після цього над оборонним заводом АТ "Енергія" став підійматися чорний дим і було видно пожежу.
Паралельно в соцмережах поширювалися кадри, які підтверджують, що в районі об'єкта сталося загоряння.
Трохи пізніше ASTRA, пославшись на свого OSINT-аналітика, підтвердило, що горить саме оборонний завод. Зокрема, було зазначено, що кадри очевидців знято приблизно за 900 метрів від атакованого підприємства.
Також паблік зазначив, що завод "Енергія" спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму.
