Оборонний завод АТ "Енергія" горів у Єльці на тлі атаки БпЛА — відео

Дрони атакували оборонний завод АТ “Енергія”

Атака на Єлець почалася приблизно о 20:00 за київським часом. Після цього над оборонним заводом АТ "Енергія" став підійматися чорний дим і було видно пожежу.

Паралельно в соцмережах поширювалися кадри, які підтверджують, що в районі об'єкта сталося загоряння.

Трохи пізніше ASTRA, пославшись на свого OSINT-аналітика, підтвердило, що горить саме оборонний завод. Зокрема, було зазначено, що кадри очевидців знято приблизно за 900 метрів від атакованого підприємства.

Також паблік зазначив, що завод "Енергія" спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму.