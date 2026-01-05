Оборонный завод АО "Энергия" горел в Ельце на фоне атаки БпЛА — видео

Дроны атаковали оборонный завод АО "Энергия"

Атака на Елец началась примерно в 20:00 по киевскому времени. После этого над оборонительным заводом АО "Энергия" стал подниматься черный дым и был виден пожар.

Параллельно в соцсетях распространялись кадры, подтверждающие, что в районе объекта произошло возгорание.

Чуть позже ASTRA, сославшись на своего OSINT-аналитика, подтвердило, что горит именно оборонный завод. В частности, было отмечено, что кадры очевидцев сняты примерно в 900 метрах от атакуемого предприятия.

Также паблик отметил, что завод "Энергия" специализируется на производстве химических источников тока.