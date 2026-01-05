Оборонный завод АО "Энергия" горел в Ельце на фоне атаки БпЛА — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Оборонный завод АО "Энергия" горел в Ельце на фоне атаки БпЛА — видео

бавовна
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Вечером 4 января дроны атаковали город Елец Липецкой области РФ. После атаки загорелся местный оборонный завод АО "Энергия".

Главные тезисы

  • 4 января дроны атаковали город Елец и оборонный завод “Энергия”, специализирующийся на производстве химических источников тока.
  • Пожар на заводе вызван атакой дронов, что повлекло за собой серьезные последствия для производства и безопасности окружающих.
  • Оборонительный завод изготавливает аккумуляторы для дронов, батареи для авиации и флота, используемые в различных секторах, включая оборонную промышленность.

Дроны атаковали оборонный завод АО "Энергия"

Атака на Елец началась примерно в 20:00 по киевскому времени. После этого над оборонительным заводом АО "Энергия" стал подниматься черный дым и был виден пожар.

Параллельно в соцсетях распространялись кадры, подтверждающие, что в районе объекта произошло возгорание.

Чуть позже ASTRA, сославшись на своего OSINT-аналитика, подтвердило, что горит именно оборонный завод. В частности, было отмечено, что кадры очевидцев сняты примерно в 900 метрах от атакуемого предприятия.

Также паблик отметил, что завод "Энергия" специализируется на производстве химических источников тока.

Продукция завода широко используется в различных секторах, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, морской транспорт и энергетический комплекс... "Энергия" производит, в частности, аккумуляторы для (дронов — ред.), а также батареи для авиации и флота.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна" в России — горят "Тольяттиазот" и Орловская ТЭЦ
"Бавовна" в России охватила разные регионы
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" в России. Поражены Сызранский НПЗ и другие объекты врага
Генштаб ВСУ
Что известно о новых успехах Сил обороны Украины
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна" в России. Пожары бушуют в порту Туапсе и на НПЗ
Туапсе накрыла новая мощная "бавовна"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?