Оборонный завод АО "Энергия" горел в Ельце на фоне атаки БпЛА — видео

Вечером 4 января дроны атаковали город Елец Липецкой области РФ. После атаки загорелся местный оборонный завод АО "Энергия".
Главные тезисы
- 4 января дроны атаковали город Елец и оборонный завод “Энергия”, специализирующийся на производстве химических источников тока.
- Пожар на заводе вызван атакой дронов, что повлекло за собой серьезные последствия для производства и безопасности окружающих.
- Оборонительный завод изготавливает аккумуляторы для дронов, батареи для авиации и флота, используемые в различных секторах, включая оборонную промышленность.
Дроны атаковали оборонный завод АО "Энергия"
Атака на Елец началась примерно в 20:00 по киевскому времени. После этого над оборонительным заводом АО "Энергия" стал подниматься черный дым и был виден пожар.
Параллельно в соцсетях распространялись кадры, подтверждающие, что в районе объекта произошло возгорание.
Чуть позже ASTRA, сославшись на своего OSINT-аналитика, подтвердило, что горит именно оборонный завод. В частности, было отмечено, что кадры очевидцев сняты примерно в 900 метрах от атакуемого предприятия.
Также паблик отметил, что завод "Энергия" специализируется на производстве химических источников тока.
