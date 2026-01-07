Оборонний завод "Салют" палав у Москві — відео

У Москві 7 січня горіла територія заводу ОДК‑Салютю Підприємство спеціалізується на виробництві та обслуговуванні реактивних авіаційних двигунів.
Головні тези:
- Пожежа відбулася на оборонному заводі «Салют» у Москві, який виробляє реактивні двигуни для бойової авіації.
- Площа пожежі становила близько 300 м².
- Підприємство ОДК-Салют є частиною держкорпорації Ростех та спеціалізується на виробництві реактивних двигунів для різних моделей літаків, включаючи Су-27, Су-30, Су-33, Су-34 та Як-130.
Пожежа на оборонному заводі “Салют” у Москві: що відомо
Попередньо відомо, що площа пожежі була близько 300 м².
За даними місцевих пабліків, на підприємстві зайнялося технологічне обладнання.
На даний момент пожежа загашена. Причини займання не називаються.
«ОДК-Салют» знаходиться під санкціями США, ЄС, Канади, Швейцарії, Австралії, Нової Зеландії, Японії та України.
