Оборонний завод "Салют" палав у Москві — відео
Оборонний завод "Салют" палав у Москві — відео

Москва
Read in English
Джерело:  online.ua

У Москві 7 січня горіла територія заводу ОДК‑Салютю Підприємство спеціалізується на виробництві та обслуговуванні реактивних авіаційних двигунів.

Головні тези:

  • Пожежа відбулася на оборонному заводі «Салют» у Москві, який виробляє реактивні двигуни для бойової авіації.
  • Площа пожежі становила близько 300 м².
  • Підприємство ОДК-Салют є частиною держкорпорації Ростех та спеціалізується на виробництві реактивних двигунів для різних моделей літаків, включаючи Су-27, Су-30, Су-33, Су-34 та Як-130.

Пожежа на оборонному заводі “Салют” у Москві: що відомо

Попередньо відомо, що площа пожежі була близько 300 м².

Завод ОДК-Салют входить до структури держкорпорації Ростех та виробляє двигуни для бойової авіації, зокрема літаків Су‑27, Су‑30, Су‑33, Су‑34, а також для навчально-бойових літаків Як‑130.

За даними місцевих пабліків, на підприємстві зайнялося технологічне обладнання.

На даний момент пожежа загашена. Причини займання не називаються.

«ОДК-Салют» знаходиться під санкціями США, ЄС, Канади, Швейцарії, Австралії, Нової Зеландії, Японії та України.

