Оборонный завод "Салют" пылал в Москве — видео

В Москве 7 января горела территория завода ОДК-Салютю Предприятие специализируется на производстве и обслуживании реактивных авиационных двигателей.
Главные тезисы
- Пожар произошел на оборонном заводе «Салют» в Москве, специализирующемся на производстве реактивных двигателей для различных моделей самолетов.
- Площадь пожара составила около 300 м², и по данным местных пабликов возгорание затронуло технологическое оборудование.
Пожар на оборонном заводе "Салют" в Москве: что известно
Предварительно известно, что площадь пожара составляла около 300 м².
По данным местных пабликов, на предприятии загорелось технологическое оборудование.
На данный момент пожар потушен. Причины возгорания не называются.
"ОДК-Салют" находится под санкциями США, ЕС, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Украины.
