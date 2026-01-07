Оборонный завод "Салют" пылал в Москве — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Оборонный завод "Салют" пылал в Москве — видео

пожар
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В Москве 7 января горела территория завода ОДК-Салютю Предприятие специализируется на производстве и обслуживании реактивных авиационных двигателей.

Главные тезисы

  • Пожар произошел на оборонном заводе «Салют» в Москве, специализирующемся на производстве реактивных двигателей для различных моделей самолетов.
  • Площадь пожара составила около 300 м², и по данным местных пабликов возгорание затронуло технологическое оборудование.

Пожар на оборонном заводе "Салют" в Москве: что известно

Предварительно известно, что площадь пожара составляла около 300 м².

Завод ОДК-Салют входит в структуру госкорпорации Ростех и производит двигатели для боевой авиации, в том числе самолетов Су-27, Су-30, Су-33, Су-34, а также для учебно-боевых самолетов Як-130.

По данным местных пабликов, на предприятии загорелось технологическое оборудование.

На данный момент пожар потушен. Причины возгорания не называются.

"ОДК-Салют" находится под санкциями США, ЕС, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Украины.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В комплексе "Москва-Сити" произошел пожар в результате взрыва автомобиля — видео
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России взорвался важный нефтепровод "Рязань-Москва" — источники
На магистральном российском нефтепроводе прогремел взрыв
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Cвердловской области РФ бушует масштабный пожар на железной дороге — видео
пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?