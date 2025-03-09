Обов'язковий військовий призов. Президент Латвії Рінкевичс звернувся з закликом до країн ЄС
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Політика
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Обов'язковий військовий призов. Президент Латвії Рінкевичс звернувся з закликом до країн ЄС

Рінкевичс
Джерело:  Sky News

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав європейські країни ввести обов'язковий військовий призов, заявивши, що Європа має "досить слабку" військову спроможність.

Головні тези:

  • Президент Латвії закликав європейські країни ввести обов'язковий військовий призов через занадто слабку військову спроможність Європи.
  • Латвія вже запровадила військовий призов та збільшила видатки на оборону, його лідер закликає інші країни слідувати прикладу.
  • Рінкевичс підкреслив необхідність співпраці зі США у питаннях оборони та дипломатії, зокрема у контексті української ситуації.

Європі потрібно ввести обов'язковий військовий призов — Ринкевичс

Латвія вже запровадила військовий призов для чоловіків у 2023 році та підвищила витрати на оборону до 4% від свого ВВП. Рінкевичс висловив переконання, що інші країни повинні наслідувати цей приклад на тлі "злетів і падінь" у відносинах зі США.

З огляду на те, що відбувається у світі, рішення, яке ми прийняли, багато інших європейських країн повинні наслідувати його. Багато людей трохи знервовані. Люди стежать за новинами. Звичайно, рішучі запевнення — це одне, але інша справа, що уряди інших європейських країн повинні зробити все можливе, щоб ми всі стали сильнішими.

Едгарс Рінкевичс

Едгарс Рінкевичс

Президент Латвії

Водночас він висловив переконання, що і Європа, і США "розуміють ризики і загрози", пов'язані з майбутнім НАТО.

Напад на будь-якого члена НАТО означає напад на інших членів НАТО, європейців і неєвропейців. Якщо не буде виконана п'ята стаття, то я думаю, що всі дійсно розуміють, що це кінець НАТО.

Рінкевичс також зазначив, що Латвія разом з іншими балтійськими країнами має стати прикладом для НАТО, підвищуючи військову присутність на кордонах з Росією через зростаючі загрози.

Зараз важливі не лише декларації, але й те, як ці декларації виконуються. Я згоден з формулюваннями, але нам також потрібні справи.

Рінкевичс також звернув увагу на необхідність співпраці з США у питаннях оборони та дипломатії, зокрема в контексті мирних переговорів щодо України.

Ми всі розуміємо, що у нас немає військового потенціалу, але ми також розуміємо, що нам потрібно його розбудовувати. Тому моя нинішня пропозиція — хоча я бачу певні розбіжності зі Сполученими Штатами щодо того, як підходити до України, — зосередитися на нашому власному завданні збільшення оборонних видатків.

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