Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав європейські країни ввести обов'язковий військовий призов, заявивши, що Європа має "досить слабку" військову спроможність.
Головні тези:
- Президент Латвії закликав європейські країни ввести обов'язковий військовий призов через занадто слабку військову спроможність Європи.
- Латвія вже запровадила військовий призов та збільшила видатки на оборону, його лідер закликає інші країни слідувати прикладу.
- Рінкевичс підкреслив необхідність співпраці зі США у питаннях оборони та дипломатії, зокрема у контексті української ситуації.
Європі потрібно ввести обов'язковий військовий призов — Ринкевичс
Латвія вже запровадила військовий призов для чоловіків у 2023 році та підвищила витрати на оборону до 4% від свого ВВП. Рінкевичс висловив переконання, що інші країни повинні наслідувати цей приклад на тлі "злетів і падінь" у відносинах зі США.
Водночас він висловив переконання, що і Європа, і США "розуміють ризики і загрози", пов'язані з майбутнім НАТО.
Напад на будь-якого члена НАТО означає напад на інших членів НАТО, європейців і неєвропейців. Якщо не буде виконана п'ята стаття, то я думаю, що всі дійсно розуміють, що це кінець НАТО.
Рінкевичс також зазначив, що Латвія разом з іншими балтійськими країнами має стати прикладом для НАТО, підвищуючи військову присутність на кордонах з Росією через зростаючі загрози.
Рінкевичс також звернув увагу на необхідність співпраці з США у питаннях оборони та дипломатії, зокрема в контексті мирних переговорів щодо України.
Ми всі розуміємо, що у нас немає військового потенціалу, але ми також розуміємо, що нам потрібно його розбудовувати. Тому моя нинішня пропозиція — хоча я бачу певні розбіжності зі Сполученими Штатами щодо того, як підходити до України, — зосередитися на нашому власному завданні збільшення оборонних видатків.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-