Обязательный военный призыв. Президент Латвии Ринкевичс обратился к странам ЕС

Европе нужно ввести обязательный военный призыв — Ринкевичс

Латвия уже ввела военный призыв для мужчин в 2023 году и повысила расходы на оборону до 4% своего ВВП. Ринкевичс убежден, что другие страны должны последовать этому примеру на фоне "взлетов и падений" в отношениях с США.

Учитывая, что происходит в мире, решение, которое мы приняли, многие другие европейские страны должны следовать ему. Многие люди немного расстроены. Люди следят за новостями. Конечно, решительные заверения — одно, но другое дело, что правительства других европейских стран должны сделать все возможное, чтобы мы все стали сильнее. Эдгарс Ринкевичс Президент Латвии

В то же время, он выразил убеждение, что и Европа, и США "понимают риски и угрозы", связанные с будущим НАТО.

Нападение на любого члена НАТО означает нападение на других членов НАТО, европейцев и неевропейцев. Если не будет исполнена пятая статья, то я думаю, что все действительно понимают, что это конец НАТО.

Ринкевичс также отметил, что Латвия вместе с другими балтийскими странами должна стать примером для НАТО, повышая военное присутствие на границах с Россией из-за растущих угроз.

Сейчас важны не только декларации, но и то, как выполняются эти декларации. Я согласен с формулировками, но нам тоже нужны дела. Поделиться

Ринкевичс также обратил внимание на необходимость сотрудничества с США в вопросах обороны и дипломатии, в частности, в контексте мирных переговоров по Украине.