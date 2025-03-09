Обязательный военный призыв. Президент Латвии Ринкевичс обратился к странам ЕС

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал европейские страны ввести обязательный военный призыв, заявив, что Европа имеет "достаточно слабую" военную способность.
Главные тезисы
- Президент Латвии призвал европейские страны к введению обязательного военного призыва из-за недостаточно сильной военной способности Европы.
- Латвия уже реализовала военный призыв и увеличила расходы на оборону, Ринкевичс призывает другие страны присоединиться.
- Ринкевичс выразил убеждение в необходимости укрепления сотрудничества с США в вопросах обороны и дипломатии, включая кризисную ситуацию в Украине.
Европе нужно ввести обязательный военный призыв — Ринкевичс
Латвия уже ввела военный призыв для мужчин в 2023 году и повысила расходы на оборону до 4% своего ВВП. Ринкевичс убежден, что другие страны должны последовать этому примеру на фоне "взлетов и падений" в отношениях с США.
В то же время, он выразил убеждение, что и Европа, и США "понимают риски и угрозы", связанные с будущим НАТО.
Нападение на любого члена НАТО означает нападение на других членов НАТО, европейцев и неевропейцев. Если не будет исполнена пятая статья, то я думаю, что все действительно понимают, что это конец НАТО.
Ринкевичс также отметил, что Латвия вместе с другими балтийскими странами должна стать примером для НАТО, повышая военное присутствие на границах с Россией из-за растущих угроз.
Ринкевичс также обратил внимание на необходимость сотрудничества с США в вопросах обороны и дипломатии, в частности, в контексте мирных переговоров по Украине.
Мы все понимаем, что у нас нет военного потенциала, но мы также понимаем, что нам нужно его развивать. Поэтому мое нынешнее предложение, хотя я вижу определенные разногласия с Соединенными Штатами относительно того, как подходить к Украине, сосредоточиться на нашей собственной задаче увеличения оборонных расходов.
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