Головне управління розвідки МО України отримало дані про те, що армія РФ зазнала серйозних втрат у живій силі через масове отруєння своїх військових алкоголем. Критична ситуація фіксується саме на Оріхівському напрямку.
Головні тези:
- Тіла загарбників після смерті не евакуйовували щонайменше 5-6 діб.
- На цьому тлі ГУР звернулося до росіян з важливим закликом.
Російські окупанти добивають себе алкоголем
Воєнній розвідці України вдалося здійснити нове перехоплення, яке свідчить про те, що проблема алкоголізму в армії РФ вже давно вийшла з-під контролю.
Як виявилося, ситуація стрімко загострюється саме у лавах 166 окремого мотострілецького полку 19 мотострілецької дивізії 58-ї армії.
Що важливо розуміти, він намагається окупувати українські землі на Оріхівському напрямку — на Запорізькому фронті.
ГУР публікує фрагмент розмови, які підтверджує нові втрати ворога внаслідок масового отруєння алкоголем:
“Там есть на СНТ такая НП-шка (спостережний пункт) наша была, помнишь Чингис, Чингис, где очень много, очень много 200, которые “синевой” отравились”, — пригадав один з росіян.
“Там 8 или 10 тел лежали”, — підтвердив співрозмовник, додаючи, що тіла не евакуйовували щонайменше п'ять-шість днів.
“И наши, и союзники, аккуратно сложены были, укрыты спальниками, вроде, лежали”, — додав російський загарбник.
На тлі останніх подій ГУР вирішило нагадати російським окупантам, що в них завжди є шанс врятуватися від смерті на фронті — здача в полон через безпечний Telegram-бот проєкту “Хочу жить”.
