Головне управління розвідки МО України отримало дані про те, що армія РФ зазнала серйозних втрат у живій силі через масове отруєння своїх військових алкоголем. Критична ситуація фіксується саме на Оріхівському напрямку.

Російські окупанти добивають себе алкоголем

Воєнній розвідці України вдалося здійснити нове перехоплення, яке свідчить про те, що проблема алкоголізму в армії РФ вже давно вийшла з-під контролю.

Як виявилося, ситуація стрімко загострюється саме у лавах 166 окремого мотострілецького полку 19 мотострілецької дивізії 58-ї армії.

Що важливо розуміти, він намагається окупувати українські землі на Оріхівському напрямку — на Запорізькому фронті.

ГУР публікує фрагмент розмови, які підтверджує нові втрати ворога внаслідок масового отруєння алкоголем:

“Там есть на СНТ такая НП-шка (спостережний пункт) наша была, помнишь Чингис, Чингис, где очень много, очень много 200, которые “синевой” отравились” , — пригадав один з росіян.

“Там 8 или 10 тел лежали”, — підтвердив співрозмовник, додаючи, що тіла не евакуйовували щонайменше п'ять-шість днів.

“И наши, и союзники, аккуратно сложены были, укрыты спальниками, вроде, лежали”, — додав російський загарбник.

На тлі останніх подій ГУР вирішило нагадати російським окупантам, що в них завжди є шанс врятуватися від смерті на фронті — здача в полон через безпечний Telegram-бот проєкту “Хочу жить”.