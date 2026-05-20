“Очень много “200”. Армія РФ масово втрачає солдатів через отруєння
Категорія
Україна
Дата публікації

“Очень много “200”. Армія РФ масово втрачає солдатів через отруєння

ГУР
солдат РФ
Read in English

Головне управління розвідки МО України отримало дані про те, що армія РФ зазнала серйозних втрат у живій силі через масове отруєння своїх військових алкоголем. Критична ситуація фіксується саме на Оріхівському напрямку.

Головні тези:

  • Тіла загарбників після смерті не евакуйовували щонайменше 5-6 діб.
  • На цьому тлі ГУР звернулося до росіян з важливим закликом.

Російські окупанти добивають себе алкоголем

Воєнній розвідці України вдалося здійснити нове перехоплення, яке свідчить про те, що проблема алкоголізму в армії РФ вже давно вийшла з-під контролю.

Як виявилося, ситуація стрімко загострюється саме у лавах 166 окремого мотострілецького полку 19 мотострілецької дивізії 58-ї армії.

Що важливо розуміти, він намагається окупувати українські землі на Оріхівському напрямку — на Запорізькому фронті.

ГУР публікує фрагмент розмови, які підтверджує нові втрати ворога внаслідок масового отруєння алкоголем:

  • “Там есть на СНТ такая НП-шка (спостережний пункт) наша была, помнишь Чингис, Чингис, где очень много, очень много 200, которые “синевой” отравились”, — пригадав один з росіян.

  • “Там 8 или 10 тел лежали”, — підтвердив співрозмовник, додаючи, що тіла не евакуйовували щонайменше п'ять-шість днів.

  • “И наши, и союзники, аккуратно сложены были, укрыты спальниками, вроде, лежали”, — додав російський загарбник.

На тлі останніх подій ГУР вирішило нагадати російським окупантам, що в них завжди є шанс врятуватися від смерті на фронті — здача в полон через безпечний Telegram-бот проєкту “Хочу жить”.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР оприлюднило дані 12 танкерів тіньового флоту РФ
ГУР
танкер
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Рупори Кремля". ГУР оприлюднює нові дані про російських пропагандистів
ГУР
ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР показало ексклюзивні кадри зачистки Степногірська — відео
ГУР
ГУР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?