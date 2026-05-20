Главное управление разведки МО Украины получило данные о том, что армия РФ понесла серьезные потери в живой силе из-за массового отравления своих военных алкоголем. Критическая ситуация фиксируется именно на Ореховском направлении.

Российские оккупанты добивают себя алкоголем

Военной разведке Украины удалось осуществить новый перехват, свидетельствующий о том, что проблема алкоголизма в армии РФ уже давно вышла из-под контроля.

Как оказалось, ситуация стремительно обостряется именно в рядах 166-го отдельного мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии.

Что важно понимать, он пытается оккупировать украинские земли на Ореховском направлении — на Запорожском фронте.

ГУР публикует фрагмент разговора, подтверждающий новые потери врага в результате массового отравления алкоголем:

"Там есть на СНО такая НП-шка (наблюдательный пункт) наша была, помнишь Чингис, Чингис, где очень много, очень много 200, которые "синевой" отравились" , — вспомнил один из россиян.

"Там 8 или 10 тел лежали", — подтвердил собеседник, добавляя, что тела не эвакуировали по меньшей мере пять-шесть дней.

"И наши, и союзники, аккуратно сложены были, укрыты спальниками, как бы, лежали" , — добавил российский захватчик.

На фоне последних событий ГУР решило напомнить российским оккупантам, что у них всегда есть шанс спастись от смерти на фронте — сдача в плен чк безопасного Telegram-бота проекта “Хочу жить”.