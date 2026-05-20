"Очень много "200". Армия РФ массово теряет солдат из-за отравления
Категория
Украина
Дата публикации

"Очень много "200". Армия РФ массово теряет солдат из-за отравления

ГУР
Российские оккупанты добивают себя алкоголем
Read in English
Читати українською

Главное управление разведки МО Украины получило данные о том, что армия РФ понесла серьезные потери в живой силе из-за массового отравления своих военных алкоголем. Критическая ситуация фиксируется именно на Ореховском направлении.

Главные тезисы

  • Тела захватчиков после смерти не эвакуировали по меньшей мере 5-6 суток.
  • На этом фоне ГУР обратилось к россиянам с важным призывом.

Российские оккупанты добивают себя алкоголем

Военной разведке Украины удалось осуществить новый перехват, свидетельствующий о том, что проблема алкоголизма в армии РФ уже давно вышла из-под контроля.

Как оказалось, ситуация стремительно обостряется именно в рядах 166-го отдельного мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии.

Что важно понимать, он пытается оккупировать украинские земли на Ореховском направлении — на Запорожском фронте.

ГУР публикует фрагмент разговора, подтверждающий новые потери врага в результате массового отравления алкоголем:

  • "Там есть на СНО такая НП-шка (наблюдательный пункт) наша была, помнишь Чингис, Чингис, где очень много, очень много 200, которые "синевой" отравились" , — вспомнил один из россиян.

  • "Там 8 или 10 тел лежали", — подтвердил собеседник, добавляя, что тела не эвакуировали по меньшей мере пять-шесть дней.

  • "И наши, и союзники, аккуратно сложены были, укрыты спальниками, как бы, лежали" , — добавил российский захватчик.

На фоне последних событий ГУР решило напомнить российским оккупантам, что у них всегда есть шанс спастись от смерти на фронте — сдача в плен чк безопасного Telegram-бота проекта “Хочу жить”.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР обнародовало данные 12 танкеров теневого флота РФ
ГУР
танкер
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Рупоры Кремля". ГУР обнародовало новые данные о российских пропагандистах
ГУР
ГУР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР показало эксклюзивные кадры зачистки Степногорска — видео
ГУР
ГУР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?