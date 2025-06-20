Офіцери РФ почали масово уникати фронту

Головне управління розвідки України офіційно підтвердило, що наразі російські офіцери масово уникають перебування безпосередньо на полі бою, ховаючись у тилових частинах.
Головні тези:
- Наразі відомо про безпідставне переведення понад 900 офіцерів РФ до тилу.
- Це свідчить про деморалізацію та кризу в командному складі російської армії.
Які настрої панують серед російських офіцерів
Воєнна розвідка України звертає увагу на те, що понад 45% офіцерів збройних сил Росії, які перебувають у складі резервних підрозділів південного військового округу ЗС РФ, не мають жодних законних підстав для проходження служби в тилу.
Згідно з даними ГУР, також відомо про випадки самовільного залишення служби цими “резервістами”.
Головне управління розвідки України звертає увагу на те, що саме масова втеча з передової, оформлена як формальне переведення в тил, вказує на деморалізацію та кризу в російському командному складі.
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