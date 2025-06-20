Офіцери РФ почали масово уникати фронту

Головне управління розвідки України офіційно підтвердило, що наразі російські офіцери масово уникають перебування безпосередньо на полі бою, ховаючись у тилових частинах.

Які настрої панують серед російських офіцерів

Воєнна розвідка України звертає увагу на те, що понад 45% офіцерів збройних сил Росії, які перебувають у складі резервних підрозділів південного військового округу ЗС РФ, не мають жодних законних підстав для проходження служби в тилу.

У документах, підписаних начальником штабу південного військового округу генерал-лейтенантом міхаілом зуськом, виявлені факти безпідставного переведення понад 900 офіцерів до тилових частин. Із них щонайменше 200 призначили попри вже заповнену штатну чисельність підрозділів. Поширити

Згідно з даними ГУР, також відомо про випадки самовільного залишення служби цими “резервістами”.

Головне управління розвідки України звертає увагу на те, що саме масова втеча з передової, оформлена як формальне переведення в тил, вказує на деморалізацію та кризу в російському командному складі.

Усвідомлюючи масштаби втрат і неминучість власної загибелі, офіцери держави-агресора намагаються будь-якою ціною уникнути участі в бойових діях, — наголошує ГУР. Поширити