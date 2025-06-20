Офіцери РФ почали масово уникати фронту
Категорія
Україна
Дата публікації

Офіцери РФ почали масово уникати фронту

ГУР
Які настрої панують серед російських офіцерів

Головне управління розвідки України офіційно підтвердило, що наразі російські офіцери масово уникають перебування безпосередньо на полі бою, ховаючись у тилових частинах.

Головні тези:

  • Наразі відомо про безпідставне переведення понад 900 офіцерів РФ до тилу.
  • Це свідчить про деморалізацію та кризу в командному складі російської армії.

Які настрої панують серед російських офіцерів

Воєнна розвідка України звертає увагу на те, що понад 45% офіцерів збройних сил Росії, які перебувають у складі резервних підрозділів південного військового округу ЗС РФ, не мають жодних законних підстав для проходження служби в тилу.

У документах, підписаних начальником штабу південного військового округу генерал-лейтенантом міхаілом зуськом, виявлені факти безпідставного переведення понад 900 офіцерів до тилових частин. Із них щонайменше 200 призначили попри вже заповнену штатну чисельність підрозділів.

Згідно з даними ГУР, також відомо про випадки самовільного залишення служби цими “резервістами”.

Головне управління розвідки України звертає увагу на те, що саме масова втеча з передової, оформлена як формальне переведення в тил, вказує на деморалізацію та кризу в російському командному складі.

Усвідомлюючи масштаби втрат і неминучість власної загибелі, офіцери держави-агресора намагаються будь-якою ціною уникнути участі в бойових діях, — наголошує ГУР.

Фото: скриншот

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